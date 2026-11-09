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Общество 9 ноября 2026 12:41

Можно ли совершать зикр на татарском или русском языках

Имам рассказал, записывается ли награда за зикр на татарском или русском языках

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Поминать Аллаха можно как на арабском, так и на русском, татарском или другом языке. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Любое упоминание, когда мы осмысленно вспоминаем об Аллахе, считается зикром. Поэтому чем больше подобных слов, тем будет больше награды. И даже когда мы читаем какие-либо молитвы, например заходя в дом, выходя из дома, когда мы садимся кушать или уже покушали, это также считается зикром», – сказал Хайруллин.

Он также отметил, что чем больше верующий поминает Всевышнего, тем большую награду он получает за это.

Полный текст интервью читайте в нашем материале: «Чай с хазратом»: зикр и тасбих, в чем их суть и зачем это нужно людям.

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#ислам #ПроХаляль
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