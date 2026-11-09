В ноябре в России проведут мероприятия, посвященные качеству товаров и услуг

Всемирный день качества отмечают ежегодно во второй четверг ноября. В 2026 году праздник приходится на 12 ноября. Его проводят с 1989 года, сейчас к нему присоединились более 80 стран мира.

В этот день принято благодарить людей за добросовестную работу и качественные результаты. Компании могут отметить лучших сотрудников, выразить признательность клиентам и партнерам, а потребители – поблагодарить производителей и поставщиков за хорошие товары и услуги.

Россия присоединилась к празднованию Всемирного дня качества в 1989 году. С тех пор в стране ежегодно проводят тематические мероприятия. В рамках Недели качества организуют деловые встречи, образовательные занятия в школах и вузах, а также другие мероприятия по всей стране.

В 1997 году во Всемирный день качества впервые вручили Премию Правительства России в области качества. Ее присуждают организациям, которые внедряют эффективные методы управления качеством и добиваются значительных результатов в производстве товаров, оказании услуг и организации рабочих процессов. При оценке также учитывают безопасность продукции и услуг.

Уже семь лет одним из главных деловых событий Недели качества остается Международный форум «Всемирный день качества». Он объединяет экспертов для обсуждения вопросов качества, эффективности работы и устойчивого развития.

Качество влияет на все сферы жизни и связано с постоянным стремлением к развитию и совершенствованию. Всемирный день качества напоминает о важности признания труда тех, кто добивается высоких результатов. Организаторы праздника призывают благодарить людей за ответственную работу, развивать профессиональные навыки, осваивать новые знания и не останавливаться на достигнутом.