В Татарстане обсудят развитие программы активного долголетия до 2030 года

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане 40% жителей старшего возраста систематически занимаются физкультурой и спортом. Об итогах реализации программы активного долголетия рассказал председатель комитета Госсовета республики по социальной политике Алексей Созинов, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Во вторник, 10 ноября, развитие программы обсудят на заседании профильного комитета с участием экспертов, представителей министерств и ведомств.

Программа «Активное долголетие на 2025–2030 годы» входит в национальный проект «Семья». Ее цель – создать условия для полноценной жизни старшего поколения, поддерживать здоровье пожилых людей, вовлекать их в общественную деятельность и расширять доступ к образованию и досугу.

Созинов отметил, что активное долголетие предполагает не просто увеличение продолжительности жизни, а сохранение здоровья и социальной активности. По его словам, важно помочь пожилым людям реализовать свой потенциал и не допустить их социальной изоляции.

В Татарстане насчитывается 12 тыс. объектов физической культуры и спорта. В 30% из них выделены дни и часы для бесплатных занятий жителей старшего возраста, а в 70% действуют скидки на разовые посещения и абонементы. У пенсионеров республики есть и спортивные достижения: в этом году команда Татарстана заняла третье место на российской Спартакиаде пенсионеров.

По итогам 2025 года физкультурой и спортом регулярно занимались 40% жителей старшего возраста. Созинов подчеркнул, что для дальнейшего развития программы необходимо мотивировать тренеров, работающих с пожилыми людьми, и обеспечивать им специальную подготовку.

Кроме того, собственная программа активного долголетия должна появиться в каждом муниципальном образовании, чтобы ни один житель не остался без внимания. Программа рассчитана на мужчин от 60 лет и женщин старше 55 лет.

Еще одно направление работы – поддержка когнитивного здоровья пожилых людей. В этом помогает «Университет третьего возраста», который работает в республике уже 20 лет. Сейчас на его базе реализуют 30 образовательных программ, а отделения открыты во всех муниципальных образованиях Татарстана. Выпускниками университета стали более 100 тыс. человек. Самым востребованным направлением остается компьютерная грамотность.

Главным показателем эффективности программы станет доля жителей старшего поколения, вовлеченных в региональные проекты активного долголетия. Итоги по этому показателю рассмотрят на заседании профильного комитета 10 ноября.