Школьники РТ изучат разработку пользовательских интерфейсов на «Уроке цифры»

В школах Татарстана с 9 ноября по 6 декабря проведут новый «Урок цифры», посвященный разработке пользовательских интерфейсов. К участию в проекте присоединятся учебные заведения по всей России. Стратегическим партнером и разработчиком образовательных материалов выступила компания «1С».

В ходе занятий школьники познакомятся с принципами создания интерфейсов и узнают, как изучение пользовательского опыта помогает делать цифровые продукты удобнее. Полученные знания они смогут применить в интерактивном тренажере, выполненном в формате детективной игры.

По сюжету участникам предстоит разобраться в причинах сбоев на предприятии. В ходе расследования герои выяснят, что проблемы возникли из-за неудобных интерфейсов. Тренажер разработали с учетом возраста учеников: предусмотрены три уровня сложности для начальной, средней и старшей школы.

Материалы урока дополняют школьную программу по информатике. Для учителей также подготовили методические рекомендации и сценарии занятий, которые учитывают различия в техническом оснащении классов.

Директор департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина отметила, что интерфейс должен помогать человеку решать задачи, оставаясь практически незаметным.

«Лучший интерфейс – тот, которого не замечаешь. Он как искусный переводчик: исчезает, оставляя только чистое понимание между человеком и задачей. Урок должен показать школьникам, как работают эти “незаметные мосты”, подготовить их к профессиям будущего и к жизни в мире, где технологии должны служить людям, а не наоборот», – сказала она.

Руководитель отдела образовательных программ компании «1С» Игорь Кузора добавил, что тема занятия объединяет инженерные знания, творческие способности и навыки понимания потребностей других людей.

«Мы постарались раскрыть ее максимально доступно и увлекательно», – подчеркнул он.

Для педагогов 5 ноября на сайте проекта состоится дистанционное обучающее мероприятие с участием разработчиков методических материалов.

Пройти новый «Урок цифры» смогут не только школьники и студенты колледжей, но и семьи. Проект направлен на раннюю профориентацию детей в сфере информационных технологий. С 2018 года его интерактивные тренажеры использовали более 131 млн раз. Подробнее – на сайте.