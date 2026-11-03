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Общество 3 ноября 2026 23:30

Телеверсию фестиваля «Голоса Победы. Регионы» покажут на телеканале ТНВ

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В Казани состоялся заключительный очный этап Национального фестиваля-конкурса «Голоса Победы. Регионы». Впервые площадкой проведения проекта стала Республика Татарстан. Мероприятие организовано при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Участниками фестиваля стали юные исполнители, чьи семьи связаны с защитой Отечества: дети военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, ветеранов боевых действий, а также Героев Российской Федерации.

Главная задача конкурса — оказать внимание и поддержку семьям защитников страны, а также предоставить детям возможность проявить свои способности, продемонстрировать артистизм и реализовать творческие идеи.

Увидеть самые яркие моменты фестиваля и выступления молодых талантов можно будет в эфире телеканала ТНВ. Показ телевизионной версии праздничного концерта запланирован на 15 ноября в 14:00.

Концерт объединит музыкальные номера, наполненные уважением к подвигу героев, благодарностью защитникам Родины и стремлением сохранить историческую память для будущих поколений.

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