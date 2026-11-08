Пять игроков «Рубина» вызваны в сборные, Урозов может сыграть против РФ

Жагонгир Урозов

Фото: pfl.uz

Пять игроков казанского футбольного клуба «Рубин» получили вызовы в национальные сборные. Один из них, Жагонгир Урозов, может сыграть против сборной России.

В частности, капитан казанцев Игор Вуячич вызван в сборную Черногории – она на групповом этапе Лиги наций проведет матчи с Латвией 12 ноября и с Кипром 15-го;

Защитник «Рубина» Жагонгир Урозов получил вызов в национальную команду Узбекистана. Она проведет 12 ноября товарищеский матч со сборной России в Ташкенте;

Еще один защитник татарстанцев, Даниель Мальдонадо, вызван в сборную Гондураса (об играх, которые она должна провести в ближайшее время, пока ничего не сообщалось).

Полузащитник казанцев Велдин Ходжа получил вызов в команду Косова для матчей на групповом этапе Лиги наций с Израилем 14 ноября и с Ирландией 17-го.

Другой хавбек «рубиновых», Угочукву Иву, вызван в сборную Армении для встреч, опять-таки в рамках Лиги наций, с Кипром 12 ноября и Латвией 15-го.

Остальные игроки «Рубина» останутся в Казани и проведут сборы под руководством и. о. главного тренера Олега Кузьмина. В последнем матче РПЛ казанская команда обыграла в гостях московский «Локомотив» со счетом 1:0. Следующая встреча с ее участием состоится 21 ноября – на стадионе «Ак Барс Арена» пройдет матч с питерским «Зенитом». Начало игры 15-го тура чемпионата России намечено на 17.30.