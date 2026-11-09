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Общество 9 ноября 2026 07:00

Названы самые необычные названия сел в Татарстане

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Названы самые необычные названия сел в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Наверное, в каждом регионе России есть населенные пункты с необычными, а порой и смешными названиями. И Татарстан в данном случае не стал исключением. Поселения с необычными названиями в РТ – в обзоре «Татар-информа».

Лидером по количеству таких населенных пунктов в Татарстане стал Аксубаевский район. Здесь можно встретить селения Новый и Старый Чувашский Адам, а также Новый и Старый Татарский Адам, Верхняя, Нижняя и Новая Баланда, а также деревню Кисы.

Следом идет Арский район, где расположены села Учили, Штырь, Апайкина Гарь, а также Нижняя и Верхняя Ура.

В Актанышском районе есть деревня Усы, а в Муслюмовском районе – Новые Усы. В Балтасинском районе находится село Ура, в Дрожжановском – Убей, в Нижнекамском – Прости, в Пестречинском – Чертово. В Сабинском районе вы сможете найти Уют, в Дрожжановском – Татарскую и Чувашскую Бездну.

В Рыбно-Слободском районе есть село Кукеева, в Алькеевском – Сиктерме.

#села татарстана #название #деревня #полезная информация
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