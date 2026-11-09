Минобороны РФ анонсировало переход на доставку грузов к фронту с помощью дронов

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На расстоянии в 20–30 километрах от линии фронта Вооруженные силы РФ перейдут на доставку грузов исключительно с помощью беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил начальник службы тыла – заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук.

«Берем линию боевого соприкосновения, от нее в глубину 20–30 километров доставка только беспилотниками и только роботами. Всё остальное будет выведено из строя или уничтожено – вот роль беспилотников. Если хотим обеспечить боеприпасами, продовольствием, водой, медикаментами – доставка только беспилотными летательными аппаратами. Всё», – поделился своим видением перспектив на поле боя военачальник.

Сейчас же, по словам генерала, солдатам приходится «покрывать расстояние от 20 до 40 километров в пешем порядке», и каждый лишний грамм груза «влияет на выносливость, на работоспособность» бойца.

Солодчук напомнил о таком понятии, как «килл-зона», в которой, по его оценке, уничтожаются все движущиеся объекты. В крупном населенном пункте можно передвигаться пешком, туманы и сильные дожди позволяют доставить необходимое к фронту обычной техникой. Но в остальных случаях беспилотники имеют преимущество, убежден он.

Генерал-полковник также добавил, что для облегчения логистики военное ведомство оптимизирует ассортимент снабжения: вес и объем продуктов уменьшаются, а для сохранения их питательных свойств в войска поступают дегидраторы и вакууматоры.

«Общий смысл – сохранить калорийность [рациона военнослужащего]. Дальше мы должны сохранить пищевую ценность, мы должны обеспечить витамины. Наверняка вы видели, где-нибудь встречали продуктовый набор космонавтов. Наш набор сейчас лучше, чем у космонавтов», – выразил уверенность он.

Кроме того, замглавы Минобороны РФ отдельно остановился на защиты тыла. По его данным, с начала этого года было оборудовано несколько тысяч километров ведущих к фронту «коридоров безопасности», а склады и арсеналы получили комплексную защиту: пассивные средства, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы, необходимое вооружение, дроны-перехватчики.

Помимо прочего, Валерий Солодчук сообщил о планах отказаться от демисезонного комплекта одежды.