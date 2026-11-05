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Общество 5 ноября 2026 12:11

Труженице тыла из Зеленодольского района Татарстана исполнилось 95 лет

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Труженица тыла Рахимя Кадырова из Зеленодольского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Рахимя Набиевна родилась в деревне Муралей Кайбицкого района ТАССР в семье, где воспитывалось семеро детей. В годы Великой Отечественной войны трудилась на заводе им. Серго. В послевоенное время продолжила трудиться на том же предприятии контролером. Проработала на заводе до пенсии», – рассказали в пресс-службе.

Рахимя Набиевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». Вышла замуж, в браке родилось трое детей.

В настоящее время труженица тыла проживает вместе с дочерью Гульшат. У нее пять внуков и девять правнуков. По дому передвигается на инвалидной коляске. В свободное время слушает радио и смотрит телевизор.

#Год воинской и трудовой доблести
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