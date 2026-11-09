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Общество 9 ноября 2026 09:39

МАКС хотят использовать для проверки актуальности номеров пользователей

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МАКС хотят использовать для проверки актуальности номеров пользователей
Фото: © «Татар-информ»

Власти России планируют подключить национальный мессенджер МАКС к государственной системе мониторинга операторов связи для проверки актуальности используемых номеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Минцифры РФ.

Содержащий данную инициативу проект постановления Правительства страны размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Мессенджер предполагается подключить «к государственной информационной системе мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ)», пояснили в ведомстве.

«Подключение позволит проверять статус номеров, используемых в мессенджере, и учитывать прекращение договоров на услуги связи», – выразили уверенность в Минцифры РФ.

В проекте документа отмечается, что количество направляемых мессенджером в ГИС КСИМ запросов не должно превышать 1,5 тыс. в минуту.

В профильном министерстве убеждены, что реализация этой идеи поможет повысить безопасность пользователей и выявлять риски неправомерного использования аккаунтов.

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