От совхозных полей до заводских цехов: труженице тыла из Татарстана 95 лет

Труженица тыла Зоя Гогленкова из Нижнекамского района Татарстана 4 ноября отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Зоя Александровна родилась в деревне Изгары Чистопольского района. Окончила три класса школы. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на юный возраст, трудилась в совхозе «Стахановец» – пахала, сеяла, полола, собирала и заготавливала урожай, пасла скот, заготавливала корма. После войны посвятила себя воспитанию детей, работала младшим воспитателем в детском саду Чистопольского района», – рассказали в пресс-службе.

Зоя Александровна вышла замуж, стала матерью пятерых детей. К сожалению, ее супруг умер в 38 лет из-за несчастного случая на работе. Один из пятерых детей тоже погиб.

В 1979 году Гогленкова переехала в Нижнекамск. Там до выхода на пенсию трудилась смазчицей на заводе грузовых шин. Зоя Александровна награждена юбилейными медалями, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.».

Сейчас ветеран труда проживает в Нижнекамске, ее дети живут неподалеку. У Гогленковой 15 внуков, 37 правнуков, 17 праправнуков.