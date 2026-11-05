Ремонт поселковых дорог в Казани завершили на 99%

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В Казани работы по ремонту поселковых дорог выполнены на 99%. Из 85 участков общей протяженностью 40 км полностью обновили 83, еще на двух объектах ремонт продолжается, сообщает пресс-центр мэрии города.

В этом году дорожные работы охватили 30 жилых массивов и 79 улиц. На пяти участках асфальтовое покрытие уложили впервые. В их числе улица Заречная в Авиастроительном районе, 11-я Кадышевская в Ново-Савиновском районе, 9-я и 6-я Давликеевские в жилом массиве Мирный. Асфальт также появился на проезде от Мамадышского тракта до улицы Посадочной в Константиновке, где дополнительно заменили водопропускную трубу.

Кроме того, отремонтировали тротуары на улицах Центрально-Мариупольской в жилом массиве Грабарский, Новороссийской, Югославской и Локаторной в Новой Сосновке, а также Дорожной в Нагорном.

Работы провели и на участках, где после дождей скапливалась вода. В Яснополянском переулке Советского района и на улице Анвара Каримова в Московском районе выполнили фрезерование и переложили асфальтобетонное покрытие. На улице Гипсовой в Кировском районе отремонтировали водоотводную трубу, а на Пехотной в Вахитовском районе обустроили ливнеприемник.

Сейчас в Казани формируют перечень поселковых улиц, которые планируют включить в программу ремонта на 2027 год. В прошлом году в рамках этой программы отремонтировали 102 улицы в жилых массивах города.

Также в этом году в 18 жилых массивах Казани установили около тысячи светодиодных энергосберегающих светильников. За время реализации республиканской программы восстановления наружного освещения с 2018 по 2026 год в жилых массивах города смонтировали более 12,6 тыс. светильников на 458 улицах.

В целом основные дорожные работы по городским программам выполнены на 99%. В этом году отремонтировали 204 участка улично-дорожной сети. В частности, по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» работы провели на 14 участках общей протяженностью 7,5 км. Ремонт изношенных слоев дорожного покрытия выполнили на 41 участке протяженностью 29,8 км, еще на 19 участках обновили 4,3 км дорог.

В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения ремонт провели на 66 участках. Кроме того, к саммиту Россия – АСЕАН обновили покрытие на семи участках общей площадью 199,26 тыс. кв. метров.

По программе «Наш двор» работы ведутся на 418 дворовых территориях. Там предусмотрено обновление 600 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия.