Экономист назвал три причины, почему россияне продолжают копить

Доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Андрей Зубенко назвал «Татар-информу» три причины, по которым россияне продолжают копить.

«Привлекательные ставки по вкладам остаются мощным стимулом прироста сбережений. Рост доходов населения – вторая опора. Стремление копить на фоне неопределенности – третий и, вероятно, самый устойчивый фактор. Здесь важно качественное изменение поведения: вклады перестали восприниматься как временное решение „пересидеть“ деньги, а становятся частью долгосрочного финансового планирования», – отметил Зубенко.

По словам кандидата экономических наук, хотя рост доходов населения нельзя назвать высоким, у части домохозяйств появляется больше свободных средств, которые можно направить в сбережения.

Зубенко обратил внимание на то, что россияне диверсифицируют накопления: сочетают краткосрочные и долгосрочные депозиты, а для управления свободными средствами используют накопительные счета.

По данным ЦБ, на 1 октября 2026 года объем средств на вкладах россиян составил 67 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,4%. В Татарстане объем сбережений достиг 1,41 трлн рублей, прирост составил 2,9%. Данные приведены без учета эскроу-счетов.

Подробнее о ситуации с банковскими вкладами, сложившейся в России, читайте в материале «Татар-информа».