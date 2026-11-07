Николай Ершов, Иван Гладилов, Якуб Чанышев: какими были революционеры Казани

Сегодня отмечается годовщина Октябрьской революции – события, охватившего в 1917 году всю страну и перевернувшего ее историю. Многие знают имена главных революционеров Казани: Ершова, Гладилова и многих других. Какую роль они сыграли в перевороте и почему он получился здесь практически бескровным – в материале «Татар-информа».





След Июльского восстания в Петрограде

Сегодня в России отмечается годовщина Октябрьской революции. 109 лет назад она затронула всю страну, в том числе (и одной из первых) и территорию Казанской губернии. По сей день многие улицы Казани названы именами главных революционеров.

Важно разобраться в том, что привело к началу этих событий. В июле 1917 года в Петрограде произошла первая демонстрация против Временного правительства, объединившая около 500 тысяч человек. Причем сами большевики считали этот выход преждевременным.

Марк Шишкин

«После Июльского восстания Временное правительство решило удалить из Петрограда главных зачинщиков и возмутителей спокойствия. Они были высланы в другие регионы страны», – рассказал нам заведующий Домом-музеем Ленина в Казани Марк Шишкин перед открытием выставки «Такой великой революции мир еще не видел» об участниках событий 1917 года в городе с подлинными документами из фондов Национального музея РТ.

Таким образом, по всей стране появились люди, которые продвигали идеи революции. Одним из них оказался Николай Ершов, приехавший в столицу Казанской губернии.

Точкой невозврата в Казани стал арест большевика Карла Грасиса 10 июля, после которого солдаты местного гарнизона начали готовиться к восстанию.

Николай Ершов: 25-летний парень, командовавший взятием Казани

На выставке можно увидеть подлинные письма и приказы командиров, их портреты и даже карту плана действий. Одна из экспозиций посвящена Ершову, чье имя носит одна из улиц города.

«Представьте себе: в Казани оказывается молодой человек 25 лет, который сумел поднять 25 тысяч солдат гарнизона и взять город. Он был в Казани всего месяц и затем уехал в Сибирь по заданию партии. Тем не менее Ершов успел стать человеком, изменившим судьбу города», – пояснил Шишкин.

Юношеский максимализм молодого человека прослеживается в его письме брату Александру: он пишет, что Казань вновь взята, но уже не Иваном Грозным, а Николаем Ершовым. Подлинник письма представлен на выставке. Также на ней можно увидеть его приказ о высадке в местном речном порту и сообщение об угрозе наступления юнкеров со стороны Ижевска.

«Название нашей выставки мы взяли как раз из письма Ершова, где он писал, что «такой великой революции, такой беспощадной борьбы между угнетателями и угнетенными мир еще не видел», – добавил заведующий Домом-музеем.

Однако долгое время эти факты замалчивались, так как в соответствии с идеологией большевиков восстание должно было быть инициировано рабочими, а не солдатами.

Город обстреливался на протяжении двух дней, жители были вынуждены прятаться по подвалам. Система защиты оказалась тогда эффективной, жертв практически не было: от обстрелов погибли около 10 человек.

«В Казани все до последнего думали, что можно просто договориться, поэтому до боевых действий не дошло, сражений как таковых не было», – добавил Шишкин.

Якуб Чанышев: ветеран нескольких войн, участник революции в Казани, вживую слушавший Тукая

Часть выставки посвящена Якубу Чанышеву – прославленному генералу, герою Гражданской войны, участнику обеих мировых войн. Его многое связывает с Казанью: учился в татарской школе, был женат на двоюродной сестре Мусы Джалиля и даже вживую слушал выступления Габдуллы Тукая.

«Он был родом из Уфимской губернии, затем направился в Казань в школу прапорщиков, где и погрузился в революционное движение. Именно во время Октябрьского восстания определилась его судьба: на всю жизнь он оказался связан с армией», – рассказал Марк Шишкин.

Затем он пройдет всю Гражданскую войну, будет командиром и комиссаром легендарной 1-й Казанской стрелковой дивизии, станет участником Великой Отечественной войны и дойдет от Москвы до Германии.

«Якуб Чанышев – это человек, чьих воспоминаний об Октябрьском восстании в Казани осталось больше всего. Он написал целую книгу об этом», – сообщил Шишкин.

Чанышев был одним из лидеров восстания, однако его имя незаслуженно редко упоминается в историях об Октябрьской революции в Казани, добавил он.

Иван Гладилов: голос рабочих Алафузовских заводов

Как уже было упомянуто выше, в восстании важна роль рабочих – такой лейтмотив был у большевиков. В Казани у заводчан были свои лидеры. Одним из них стал Иван Гладилов, в честь которого также названа одна из улиц города.

«Рабочие слободы были цитаделью социалистических идей, потому что социалисты обещали рабочим решение их насущных проблем. Одним из лидеров того движения стал Иван Гладилов. Во время начала восстания он был руководителем движения рабочих Алафузовских заводов», – отметил Марк Шишкин.

Его участие в восстании было очень важно, так как именно через рабочие ячейки транслировались главные постулаты социалистического движения. Революция не должна была быть восстанием только солдат.

В части экспозиции, посвященной Гладилову, представлено и письмо пожилого татарского солдата Хисамутдинова, который говорит о том, что снова готов взять в руки винтовку и бить тех, кто над ними издевался много лет.

«Именно здесь мы видим, как случился симбиоз видения Ершова, который в молодом возрасте оказался в центре исторических событий, и пожилого солдата, уставшего от гонений и лишений. Своего род консолидация романтических революционных течений и суровой правды жизни. В таком перекрестии и формировались революционные настроения», – объяснил экскурсовод.

Все эти события и привели к тому, что страна перешла от эволюционного развития по примеру европейских соседей к невиданному прежде социалистическому строительству.

Выставка будет работать в течение месяца в Доме-музее Ленина в Казани.

Фотографии: © Владимир Васильев / «Татар-информ»