Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, сестра певицы Нюши, пострадала на пожаре

Двукратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала на пожаре в квартире дома на улице Багрицкого в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Шурочкину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации биокамина, площадь возгорания – 5 кв. метров.

Мария Шурочкина – младшая сестра известной певицы Нюши – экс-супруги бывшего руководителя аппарата исполкома Казани Игоря Сивова.