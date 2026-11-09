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Происшествия 9 ноября 2026 10:49

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, сестра певицы Нюши, пострадала на пожаре

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Двукратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала на пожаре в квартире дома на улице Багрицкого в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Шурочкину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации биокамина, площадь возгорания – 5 кв. метров.

Мария Шурочкина – младшая сестра известной певицы Нюши – экс-супруги бывшего руководителя аппарата исполкома Казани Игоря Сивова.

#пострадала на пожаре #синхронное плавание #игорь сивов
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