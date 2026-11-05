В Доме-музее Ленина в Казани откроют выставку об Октябрьской революции

Выставка «Такой великой революции мир еще не видел» будет работать в Доме-музее В. И. Ленина в Казани с 7 ноября по 8 декабря. Ее приурочили к годовщине Октябрьской революции и дню рождения музея, который открылся 7 ноября 1937 года.

Основу экспозиции составят подлинные документы Октябрьского вооруженного восстания в Казани и фотографии его участников из фондов Национального музея Татарстана.

Посетители увидят приказы руководителя восстания Николая Ершова, схему боев в Казани, составленную Якубом Чанышевым, фотографии Карла Грасиса, Ивана Гладилова и другие музейные предметы. Дом-музей Ленина представит графические работы Мансура Рахимова, посвященные событиям Октября в Казани.

Вооруженное восстание в Казани произошло 24–25 октября 1917 года и стало одним из эпизодов революционных событий в стране. Оно началось после ареста агитатора Карла Грасиса, а в ночь на 26 октября завершилось осадой Казанского кремля. При этом история восстания на протяжении XX века вызывала споры среди исследователей.

В советской историографии события в казанском гарнизоне не вписывались в официальную трактовку Октябрьской революции. Хотя имя организатора восстания Николая Ершова увековечили, основное внимание историки уделяли рабочему движению и роли местной организации РСДРП(б), а не выступлению военных.

Экспонаты выставки расскажут о том, как формировалась память о казанских событиях октября 1917 года: от документов, созданных непосредственно во время восстания, до художественных произведений, закрепивших определенный образ революции во второй половине XX века.

Название выставки взяли из приказа Николая Ершова от 29 октября 1917 года. В нем говорилось, что мир еще не видел такой великой революции и столь беспощадной борьбы между угнетенными и угнетателями. Несмотря на то что изложенная в приказе версия событий расходилась с более поздними советскими трактовками, уже через несколько дней после революции Ершов подчеркивал ее всемирное значение.

Открытие выставки состоится 7 ноября в 14:00.