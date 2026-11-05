На встрече Путина с детьми героев СВО и активистами был курсант из Казани

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Курсант Центра «ВОИН» из Казани Аяз Миннуллин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства. Ему удалось побеседовать с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Аяз рассказал главе государства о своем обучении в Центре «ВОИН» и успехах на Всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь ВОИНа». В сентябре этого года команда Республики Татарстан заняла второе место на данных состязаниях.

Особое внимание в разговоре с Президентом Аяз уделил своему профессиональному выбору. Он поделился, что благодаря общению с инструкторами Центра «ВОИН» принял решение поступать в Московский пограничный институт ФСБ России.

«Хороший выбор. А какая специальность?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Специалист по управлению пограничной деятельностью», — ответил Аяз.

«Это особая служба», — отметил глава государства.

Для курсанта из Татарстана встреча с Президентом России стала значимым событием. По словам Аяза, несмотря на волнение перед личным общением с главой государства, справиться с эмоциями ему помог опыт, полученный во время обучения в Центре «ВОИН».

«Перед встречей с Президентом было очень волнительно. Благодаря опыту выступлений, участия в акциях, которые проходили в Центре «ВОИН», удалось справиться, не поддаться мандражу и не испугаться. Всем ребятам желаю проявлять инициативу, стремиться выполнять новые задачи, верить в свои силы!» — поделился курсант.