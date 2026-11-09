Мошенники шлют россиянам поддельные штрафы за нарушения ПДД

Аферисты рассылают россиянам поддельные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Однако их можно распознать по нескольким признакам, заверили правоохранители.

Так, если постановления и квитанции о штрафе приходят по электронной почте или в мессенджере – это уловка мошенников. Настоящий штраф приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги» или отображается на сайте ГИБДД.

Кроме того, необходимо обратить внимание на бланк-квитанцию с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. В настоящей квитанции о штрафе всегда указан один-единственный получатель – Управление Федерального казначейства. В фальшивой квитанции в графе «получатель штрафа» указан счет платежной электронной системы. Когда человек оплачивает такой штраф, он фактически переводит деньги мошенникам, передает ТАСС.

Штраф от Госавтоинспекции содержит уникальный идентификатор начисления (УИН), который состоит из 20 или 25 цифр. По нему можно проверить наличие долга в официальных базах. Если УИН отсутствует, то присланная квитанция является поддельной, пишет агентство.