В Татарстане ожидаются мокрый снег, слабые метели и до 4 градусов тепла

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 9 ноября, в Татарстане сохранится установившаяся под влиянием циклона неустойчивая погода, температурный фон немного повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется затянутым облаками. По всему региону, включая Казань, будут идти небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами, но не в столице РТ, утром разыграются слабые метели.

Прогнозируется юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где в утренние часы он будет усиливаться порывами до 14 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким).

Кроме того, местами на дорогах Татарстана, в том числе и в Казани, образуется гололедица.

После ночных +1, -4 градусов (на востоке – до -7) в дневные часы воздух по республике прогреется до 0, +4 градусов (в Казани – до +2, +4 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидаются снегопады, метель и сильный ветер. До этого синоптики рассказали, что ноябрь на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему. Вместе с тем первая декада последнего месяца осени будет теплее нормы на один-два градуса.