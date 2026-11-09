news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 ноября 2026 06:00

В Татарстане ожидаются мокрый снег, слабые метели и до 4 градусов тепла

Читайте нас в
В Татарстане ожидаются мокрый снег, слабые метели и до 4 градусов тепла
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 9 ноября, в Татарстане сохранится установившаяся под влиянием циклона неустойчивая погода, температурный фон немного повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется затянутым облаками. По всему региону, включая Казань, будут идти небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами, но не в столице РТ, утром разыграются слабые метели.

Прогнозируется юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где в утренние часы он будет усиливаться порывами до 14 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким).

Кроме того, местами на дорогах Татарстана, в том числе и в Казани, образуется гололедица.

После ночных +1, -4 градусов (на востоке – до -7) в дневные часы воздух по республике прогреется до 0, +4 градусов (в Казани – до +2, +4 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидаются снегопады, метель и сильный ветер. До этого синоптики рассказали, что ноябрь на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему. Вместе с тем первая декада последнего месяца осени будет теплее нормы на один-два градуса.

читайте также
МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при метели и гололедице
МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при метели и гололедице
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #снег и метель
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался актер Театра на Булаке Азиз Ахмедов

Скончался актер Театра на Булаке Азиз Ахмедов

8 ноября 2026

Эксперт назвал профессии, которые будут востребованы через 10 лет

8 ноября 2026
Новости партнеров