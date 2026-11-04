В Казани встретили победителей «Абилимпикса» – татарстанцы привезли 76 медалей

Сборная Татарстана заняла второе место в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который прошел с 31 октября по 3 ноября в Москве. Сегодня конкурсанты вернулись с соревнований. Их торжественно встретили на железнодорожном вокзале Казани.

«Каждый год участники из Татарстана завоевывают награды. И в этом году они еще раз показали волю к победе. Они – гордость не только Татарстана, но и в целом России. Делегация республики состояла из 254 человек, из них – 103 конкурсанта. Они во всех компетенциях приняли активное участие и получили награды. Всего сборная Татарстана завоевала 76 медалей», – рассказал журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Соревнования проходят по 70 компетенциям, из них 50 – основные, 12 – презентационные и 8 – международные, добавил глава Минобрнауки.

«Практически все, кто является победителем этого чемпионата, трудоустраиваются. У нас нет ни одного человека, который бы искал работу, все востребованы. Они не теряются, их ждут на предприятиях. И они всегда показывают хороший пример», – подчеркнул Хадиуллин.

По итогам национального чемпионата татарстанцы завоевали 30 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых медалей. В том числе две золотые медали они получили в открытых международных соревнованиях с участием дружественных государств по компетенциям «Веб-дизайн» и «Исполнительское мастерство (Вокал)».

Золото в компетенции «Вокал» завоевала студентка Елабужского колледжа культуры и искусств Азалия Яфясова. «Занять первое место непросто, тем более соревнуясь на всероссийском и международном уровнях, потому что у всех участников очень красивые голоса, и каждый из них по-своему талантлив. Это было соревнование не из простых, но я справилась. Я просто поверила в себя и свои силы», – заявила она.

Студент Казанского радиомеханического колледжа Азат Гараев соревновался в компетенции «Электроника» и занял третье место. Он отметил, что и в следующем году планирует принять участие в состязаниях. «Чемпионат мне очень понравился. Готовился к нему месяц в колледже», – сказал он.

На национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Татарстан разделил второе место с Санкт-Петербургом. Первое место в общекомандном зачете заняла Москва, а третье – Московская область.