Кох заявил об оттоке денег россиян с банковских вкладов

Несмотря на продолжающийся рост объема банковских вкладов, россияне фактически забирают деньги из банков. Об этом «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

«Те данные, которые мы имеем сейчас, как раз говорят о том, что как минимум часть заработанных процентов люди забирают из банков. Кто-то оставляет, кто-то забирает, но в любом случае отток средств физических лиц из банков налицо», – отметил профессор.

По словам Коха, если бы вкладчики не снимали начисленные проценты и продолжали переоформлять депозиты, прирост сбережений мог бы составить 10–15%.