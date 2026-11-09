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Экономика 9 ноября 2026 08:05

Кох заявил об оттоке денег россиян с банковских вкладов

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Несмотря на продолжающийся рост объема банковских вкладов, россияне фактически забирают деньги из банков. Об этом «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

«Те данные, которые мы имеем сейчас, как раз говорят о том, что как минимум часть заработанных процентов люди забирают из банков. Кто-то оставляет, кто-то забирает, но в любом случае отток средств физических лиц из банков налицо», – отметил профессор.

По словам Коха, если бы вкладчики не снимали начисленные проценты и продолжали переоформлять депозиты, прирост сбережений мог бы составить 10–15%.

По данным ЦБ, на 1 октября 2026 года объем средств на вкладах россиян составил 67 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,4%. В Татарстане объем сбережений достиг 1,41 трлн рублей, прирост составил 2,9%. Данные приведены без учета эскроу-счетов.

Кох назвал две основные причины оттока. Первая – снижение процентных ставок по вкладам. На этом фоне часть граждан переводит сбережения в ценные бумаги и другие активы. Вторая причина связана с проблемами при использовании безналичных расчетов. Отсутствие интернета, нестабильная связь, блокировки карт после переводов и отказы в выдаче наличных заставляют людей держать часть доходов вне банковской системы.
Подробнее о ситуации с банковскими вкладами, сложившейся в России, читайте в материале «Татар-информа».
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