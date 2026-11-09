Песошин представил коллективу Зеленодольского завода нового руководителя

Дмитрий Ермаков стал новым генеральным директором Зеленодольского завода имени А. М. Горького. Решение о его назначении коллективу предприятия представил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

На встрече с сотрудниками завода Песошин отметил, что предприятие совершило прорыв в гражданском судостроении и стало одним из лидеров инновационной отрасли. По его словам, завод возродил легендарную серию скоростных «Метеоров», построил первые в стране речные теплоходы и развивает пассажирское направление. Кроме того, на предприятии масштабно модернизировали производство и внедрили современные автоматизированные комплексы.

Премьер-министр Татарстана подчеркнул, что кандидатуру Ермакова поддержало руководство республики. Он охарактеризовал нового генерального директора как опытного руководителя и признанного профессионала, чья карьера связана с отечественным кораблестроением и модернизацией крупных оборонных предприятий.

Песошин выразил уверенность, что назначение поможет сохранить традиции Зеленодольского завода, ускорить его технологическое развитие и обеспечить стабильную работу предприятия. Он также пожелал Ермакову успехов на благо Татарстана и России.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отметил, что завод имени Горького стал частью городской идентичности. За время работы предприятия здесь построили более 1,5 тыс. морских и речных судов. Сейчас на заводе трудятся около 4 тыс. человек. Предприятие выполняет государственные задачи по укреплению обороноспособности страны и сохраняет ведущие позиции в российском судостроении.

Афанасьев также обратил внимание на социальную роль завода. Предприятие остается одним из крупнейших работодателей города и участвует в подготовке специалистов для судостроительной отрасли. Сейчас в Зеленодольском судостроительном колледже мастерство корабельного дела осваивают более 500 студентов.

Прежний генеральный директор Александр Филиппов также начинал карьеру на заводе. Он окончил Зеленодольский судостроительный техникум и в 1997 году пришел на предприятие рабочим. За годы работы Филиппов прошел все ступени профессионального роста, а в 2020 году возглавил одно из крупнейших предприятий судостроительной отрасли России.

Руководитель холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров сообщил, что Филиппов продолжит работу в судостроительной корпорации «Ак Барс» в должности заместителя генерального директора по производству. Ему вручили Благодарность Кабинета министров Татарстана и медаль «За заслуги перед Зеленодольским муниципальным районом».

Дмитрий Ермаков поблагодарил руководство холдинга и республики за оказанное доверие. Среди главных задач на новой должности он назвал выполнение контрактных обязательств, техническое перевооружение завода, обеспечение безопасности труда и развитие кадрового потенциала.

Ермаков имеет многолетний опыт работы в судостроительной и оборонно-промышленной отраслях. Он работал на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», «Северной верфи», в концерне «Гранит-Электрон» и других предприятиях отрасли. Ермаков участвовал в реализации крупных проектов для Военно-морского флота России. Он награжден медалями ФСВТС России «За отличие», «Маршал Василий Чуйков», «Адмирал Горшков» и другими ведомственными наградами.