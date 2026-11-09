В Казани проведут эксперимент по электрообогреву тротуара

Зимний тротуар

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Электрообогрев тротуара в этом году впервые протестируют в столице Татарстана у здания №83 по проспекту Амирхана. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Мы внимательно изучим опыт и примем решение по его тиражированию», – заявил докладчик.

Кроме того, на стадии обсуждения находится идея об обогреве пешеходных дорожек за счет обратной сетевой воды. По мнению Гиниятуллина, эффективнее всего эта идея покажет себя в новой застройке – с закладкой всех необходимых коммуникаций еще на этапе строительства.