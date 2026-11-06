Назначен новый начальник полиции Чистопольского района
Глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов представил коллегам нового руководителя ОМВД России по Чистопольскому району. Им стал подполковник полиции Шамиль Хасянов, ранее занимавший должность казанского отдела №º14 «Дербышки»
О назначении Хасянова на новую должность стало известно на совещании, которое провел Дамир Сатретдинов. Министр выразил уверенность, что Хасянов предложит новые решения по повышению эффективности подразделения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.
В завершении совещания Дамир Сатретдинов поздравил личный состав ОМВД России по Чистопольскому району с Днем Конституции Республики Татарстан, а также с предстоящим Днем сотрудника органов внутренних дел России и вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.