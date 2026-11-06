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Общество 6 ноября 2026 19:27

Назначен новый начальник полиции Чистопольского района

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Назначен новый начальник полиции Чистопольского района
Фото-скриншот: © МВД по РТ

Глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов представил коллегам нового руководителя ОМВД России по Чистопольскому району. Им стал подполковник полиции Шамиль Хасянов, ранее занимавший должность казанского отдела №º14 «Дербышки»

О назначении Хасянова на новую должность стало известно на совещании, которое провел Дамир Сатретдинов. Министр выразил уверенность, что Хасянов предложит новые решения по повышению эффективности подразделения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.

В завершении совещания Дамир Сатретдинов поздравил личный состав ОМВД России по Чистопольскому району с Днем Конституции Республики Татарстан, а также с предстоящим Днем сотрудника органов внутренних дел России и вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.

#чистопольский район рт #МВД по РТ #полиция
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