В школы Татарстана передали настольные игры для изучения химии

Школы Татарстана получили образовательные настольные игры, которые помогут сделать изучение химии более увлекательным и закрепить знания на практике. Наборы разработали в рамках республиканского проекта «Физико-химический прорыв».

Всего в серию вошли пять игр, посвященных разным разделам предмета. В «Химическом домино» участники сопоставляют формулы органических соединений с их названиями и определяют классы веществ. «Химическое лото» помогает запоминать обозначения элементов и ориентироваться в Периодической системе Менделеева.

В игре «Собери атом!» школьники знакомятся со строением атома и распределением электронов по энергетическим уровням и орбиталям. «Собери молекулу!» позволяет освоить составление формул соединений с учетом зарядов ионов и принципа электронейтральности. Еще одна игра – «Химия тока» – знакомит с основами электрохимии, работой химических источников тока и процессами электролиза.

Игры разработала кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии и экологии Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева – КАИ Светлана Шавалеева.

По словам автора, игровые методы помогают повысить интерес к предмету и ускорить усвоение материала. Она отметила, что первокурсники нередко приходят в вузы с недостаточными знаниями школьной химии, поэтому преподавателям приходится начинать обучение практически с нуля.

«Всего за полчаса мои игры помогают разобраться, например, в том, как образуются соли, откуда берутся коэффициенты в уравнениях, а также запомнить классы органических соединений. Играть могут даже те, кто совсем не знает химию, и именно у них часто заметен самый большой прогресс», – рассказала Светлана Шавалеева.

Игры рассчитаны на школьников разных возрастов. В зависимости от формата в них могут участвовать от двух до восьми человек, а продолжительность одной партии составляет 20–30 минут. В процессе ребята развивают логическое мышление, внимание и химическую грамотность.

Каждая школа получила одну из игр серии. Их можно использовать как дополнительный инструмент на тематических занятиях и для организации познавательного досуга.

Проект «Физико-химический прорыв» направлен на развитие естественно-научного образования в Татарстане, повышение интереса школьников к физике и химии, поддержку педагогов и учащихся, а также подготовку будущих исследователей и инженеров. Он реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерства образования и науки республики.

Подробнее – на официальном сайте проекта.