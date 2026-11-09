84-летний казанец, которого на зебре сбила легковушка, скончался в больнице

84-летний житель Казани, сбитый легковушкой на пешеходном переходе, скончался в больнице накануне вечером. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло еще 24 октября 2026 года напротив дома № 83 по улице Гагарина. 56-летняя жительница Вахитовского района за рулем автомобиля Nissan Juke, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, сбила 84-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре на зеленый свет. Пешехода с травмами головы доставили в больницу.