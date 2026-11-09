Роботы-уборщики заменят 280 дворников в Казани

Фото: kzn.ru

Казанские управляющие компании заказали 28 автономных роботов-уборщиков «Пегас» для содержания придомовых территорий. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома столицы РТ Искандер Гиниятуллин.

По словам докладчика, эти роботы позволят частично восполнить дефицит дворников в Казани, который на сегодняшний день составляет 877 человек.

Фото: kzn.ru

«Операторы уже прошли подготовку. Роботы оснащены сменными насадками: зимой их планируют использовать для уборки снега, летом – для подметания», – отметил Гиниятуллин.

Замруководителя исполкома добавил, что при правильном использовании каждый робот способен заменить до десяти человек с лопатами. Таким образом, 28 машин позволят заменить около 280 человек.

В сентябре пресс-служба мэрии Казани сообщала, что на одном из городских предприятий протестировали две модели роботов-уборщиков с навесным оборудованием. В холодный период машины могут оснащаться снегоотвалом или шнекоротором, а в теплое время года – щетками для подметания и мульчерами для стрижки газонов.