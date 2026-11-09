Осенний Кубок многоборья ГТО в Казани: спорт, рекорды и планы на 2027 год

Фото Общественного совета Министерства спорта Республики Татарстан

В Казани прошел осенний Кубок многоборья ГТО Республики Татарстан. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции РТ, в честь Года воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан и Года единства народов России.

Гостями и официальными лицами соревнований стали председатель Союза общественных деятелей РТ, заместитель председателя Общественного совета Министерства спорта РТ Александр Даренков; ведущий советник отдела физкультурно‑спортивной работы и реализации проектов Министерства спорта РТ Аскар Альмухаметов; председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация многоборья „Готов к труду и обороне“ России» в РТ Тимур Кумаитов.

В рамках спортивного события прошли соревнования и активности по нескольким дисциплинам и разделам:

«Иду на рекорд». Дисциплина – рывок гири (2 минуты): мужчины – с гирей 24 кг, женщины – с гирей 16 кг.

Турнир «Многоборье ГТО, категория „Новички“»: мужчины и женщины от 18 лет.

Установление рекорда по рывку гири.

«В мероприятии приняли участие более 30 атлетов из городов Казань, Москва, Томск и Пермь, а также из Свердловской области, Республики Карелия и муниципальных районов Республики Татарстан. В рамках Кубка мы официально зафиксировали рекорд по рывку гири весом 16 кг: 6 ноября, с 7:15 до 18:33, Мустафин Фарит, представляющий город Казань, уроженец села Верхняя Кармалка Черемшанского района Республики Татарстан, выполнил 6555 повторов! Такого количества рывков гири за такое время еще никто в мире не фиксировал. Мы можем сказать, что это новый мировой рекорд!» – поделился итогами мероприятия Александр Даренков.

По словам организаторов, в ближайшем будущем Федерация многоборья ГТО Республики Татарстан готовит серию турниров под названием «Я – железный», приуроченных к 90‑летию первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника РТ Минтимера Шариповича Шаймиева.

«Турниры стартуют в январе и, по плану, будут проводиться каждый месяц в 2027 году. Все мероприятия проводятся для развития и внедрения вида спорта „Многоборье ГТО“ в массы населения Республики Татарстан, особенно среди подрастающего поколения», – отметил Тимур Кумаитов.

Победители, рекордсмены и призеры Осеннего Кубка награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.