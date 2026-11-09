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На главную ТИ-Спорт 9 ноября 2026 02:05

Победивший на ЧР по плаванию татарстанец Павлов недоволен результатом

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Победивший на ЧР по плаванию татарстанец Павлов недоволен результатом
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Принесший Татарстану первую золотую медаль на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате России по плаванию на короткой воде Егор Павлов не удовлетворен своим результатом на дистанции 200 метров баттерфляем, несмотря на одержанную победу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Пловец показал результат 1 минуту 52,99 секунды и выполнил квалификационный норматив для участия в предстоящем чемпионате мира в Китае. Это первое золото спортсмена на чемпионате России в личном зачете.

«Этому я рад, а вот результатом недоволен. Хотелось хотя бы выплыть из 50 секунд. Потому что 52,99 – это ни о чем. <...> По ощущениям думал, что проплыву быстрее», – подчеркнул Павлов.

Относительно вероятного участия в ЧМ он сказал, что немного превысил квалификационный норматив и что теперь все решения должны принять главные тренеры. «Если включат в состав сборной и я поеду на чемпионат мира, буду работать и показывать всё, на что способен», – заключил татарстанец.

В воскресенье же татарстанка Ралина Гилязова завоевала серебряную медаль на ЧР по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров брассом, а женская команда РТ стала второй в эстафете 4 на 200 метров вольным стилем.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге, завершится в среду, 11 ноября. Турнир является единственным соревнованиям для отбора в национальную сборную для участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Пекине с 1 по 6 декабря.

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#плавание
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