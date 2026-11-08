Вербов о проигрыше «Динамо-М»: Не совсем правильно распоряжались шансами

Алексей Вербов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Наставник волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал поражение (3:1), которое его команда потерпела от московского «Динамо» в матче 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги. Специалист охарактеризовал игру как хорошую, но обратил внимание на допущенные недочеты, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Где-то мы отпускали, но затем ценой серьезных усилий догоняли – и в первой, и где-то во второй. То есть мы по большей части догоняли во всех сетах, за исключением четвертого. Были все шансы перевести матч на тай-брейк, но из-за своих ошибок в первую очередь и, конечно, очень хорошей защиты „Динамо“ <...> это не получилось», – описал происходившее на площадке главный тренер казанцев.

«Но мне хочется в большей степени смотреть на нас. Мы не совсем правильно распоряжались шансами. Были тяжелые мячи, когда мы рисковали, а могли потерпеть, а были хорошие мячи возле сетки, которые нужно было реализовывать, потому что у нас очень хорошие нападающие, которые для этого созданы. Возможно, мы не самая принимающая команда, но у нас хорошие нападающие», – подчеркнул специалист.

Вербов отметил, что «Зениту» не удалось реализовать подходящую для него модель игры «бей-беги»: игроки казанцев допустили девять ошибок в атаке и получили 13 блоков. «Мы зачастую с закрытыми глазами пытались проламывать руки, наверное, надеялись, что мяч их сломает, но такого не бывает. Обычно это просто возвращается обратно с удвоенной силой. Таких ошибок нужно иметь как можно меньше», – акцентировал он, напомнив, что «Динамо», возможно, – самая сильная команда на блоке в российской Суперлиге.

Наставник казанцев признал, что зенитовцы работают над недопущением таких ошибок в ходе тренировок, однако «огромное желание победить замыливает <...>решения». «В остальном боролись, очень хотели, имели все шансы перевести игру на тай-брейк, но, к сожалению, не получилось», – добавил он, назвав победу москвичей заслуженной.

«Все три игры сезона против „бело-голубых“ мы всегда рядом, но я уже и в Москве говорил, что вот это «чуть-чуть» – это только кажется. Один мяч всегда стоит двух, и когда ты допускаешь ошибку один раз, вот этих двух мячей в каждой из партий и не хватает. Будем работать, видим, что можем играть на равных», – заметил Вербов, уточнив, что каждая встреча с «Динамо» представляет собой пробу пера. Мы анализируем, что хорошо, что плохо.

«Но главное, наверное, что есть понимание, над чем нужно работать, исправлять», – подытожил главный тренер «Зенита», выразив радость по поводу завершения выездного турне, которое стало «тяжелейшим путешествием».

Алексей Вербов также оценил качество игры Михаила Вышникова, который, по его словам, выдержал проверку. Относительно поиска связующего на замену травмированного Константина Абаева он сказал, что необходимо сначала вернуться в Казань, хотя из зенитовской «Академии» уже вызван для этого Гордей Качуров.

После сегодняшней победы московское «Динамо» поднялось на первую строчку турнирной таблицы. «Зенит-Казань» опустился на третью позицию, на второй разместился питерский «Зенит».

Ранее столичный клуб обыгрывал казанскую команду в финале Спартакиады народов России в начале сентября и в полуфинале Кубка легенд в октябре.