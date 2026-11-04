В Лаишеве на концерте собрали более 390 тысяч рублей для бойцов СВО

Жители Лаишевского района собрали 390,2 тысячи рублей для участников специальной военной операции на благотворительном концерте в районном Доме культуры. Деньги пойдут на покупку оборудования, необходимого военнослужащим, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Концерт приурочили ко Дню народного единства. Поддержать бойцов пришли местные жители, предприниматели и меценаты, а артисты подготовили для гостей программу с песнями на русском, татарском, чувашском и армянском языках.

Перед зрителями выступил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. Он поблагодарил земляков за помощь военнослужащим и вспомнил, как недавно из района отправили три фуры с гуманитарным грузом. По его словам, за каждой такой отправкой стоит труд сотен людей, которые собирают, упаковывают и передают необходимые бойцам вещи.

«Когда мы в последний раз отправляли три фуры помощи, я смотрел на этот процесс и понимал: это ведь каждый собирал с душой, упаковывал, хранил, передавал. Не важно, какой ты национальности, вероисповедания или возраста – рядом с нами наши защитники, и им нужна наша поддержка», – сказал Зарипов.

Во время концерта зрители пожертвовали 112,8 тысячи рублей наличными, еще 277,4 тысячи рублей поступили на расчетный счет. Общая сумма сбора составила 390,2 тысячи рублей.

На эти деньги благотворительный фонд «Помощь СВОим» закупит оборудование по заявкам самих военнослужащих. Доставить его бойцам планируют в декабре. Ожидается, что гуманитарный груз лично отвезет глава района Ильдус Зарипов.

Фотографии предоставлены пресс-службой муниципалитета