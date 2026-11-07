Драма в Москве: «Рубин» Кузьмина вновь побеждает, Галактионов прощается с «Локо»

«Рубин» одерживает вторую победу подряд, впервые за 9,5 года обыграв «Локомотив» на его поле и попутно отправив Галактионова в отставку. Как Кузьмину удалось поправить стандарты и перестроить игру на комбинационную, но пока не удалось научить футболистов забивать с игры, а также каких перемен теперь ждать в Черкизово – в материале «ТИ-Спорта».





Девять лет без побед и последний матч Галактионова: «Рубин» выдержал стартовый штурм

Еще до стартового свистка вокруг «Локомотива» было больше разговоров не о футболе, а о будущем Михаила Галактионова. Инсайдеры сообщали, что матч с «Рубином» может стать для него последним, а руководство якобы уже обсуждало условия расставания с наставником, включая 60-миллионную компенсацию за досрочное расторжение контракта. Сам Галактионов эту информацию комментировать не стал: перед игрой он лишь подчеркнул, что команде необходимы победный результат и правильная реакция на предыдущие неудачи. Хотя еще после кубкового поражения от ЦСКА намекал, что будет инициировать встречу с руководством, потому что «нужно уже что-то менять». Все понимали, о чем он.

При этом по поведению тренера у бровки в этом матче трудно было предположить, что он уже мысленно попрощался с клубом. Михаил Михайлович активно подсказывал, эмоционально реагировал на эпизоды и был полностью вовлечен в происходящее. Но футболисты «Локомотива» словно не могли избавиться от накопившегося напряжения.

Хотя поначалу все было неплохо для «железнодорожников»: к пятой минуте они хорошенько заперли казанцев у их штрафной, подавая угловой за угловым. Не выдержал даже Вуячич: капитан попытался руками взбодрить партнеров и заставить их прийти в себя. Ненадолго помогло. Ульви Бабаев едва не наказал хозяев за ошибку в обороне, но катнул мяч рядом со штангой – защитник «Локо» Морозов в этом ему «помог», затем опасно своим навесом подключился Арройо, но «железнодорожники» быстро вернули себе контроль над мячом.

План Олега Кузьмина был очевиден: организованно обороняться, перекрывать центр и использовать скорость и индивидуальное мастерство Сальседо и Бабаева в контратаках. Первые 20–25 минут казанцы действительно много теряли мяч в простых ситуациях, что позже признал и сам тренер.

«Не понравилось начало матча, первые 20–25 минут – было много простых потерь в простых ситуациях, из-за этого мы много оборонялись, особенно в низком блоке. Потом хорошо сыграли: выходили так, как и планировали, за счет нападающего, с подстройкой, проводили хорошие быстрые атаки».

К перерыву статистика владения была красноречивой – 68% на 32% в пользу «Локомотива», москвичи также вели по ударам – 10-5. Но ощущение безоговорочного превосходства хозяев постепенно сходило на нет.

Ближе к перерыву «Рубин» стал отвечать все опаснее. Несколько раз подряд гости накатывались на ворота Митрюшкина, а под занавес тайма Сальседо дважды пробил по воротам в одной атаке. Казанцы буквально наваливали одну волну атак за другой, просто не давая москвичам выбраться из штрафной. Четыре или пять волн атак, впрочем, так и закончились ничем.

В перерыве Евгений Морозов не скрывал своего разочарования происходящим: «Ничего толком и не создали впереди. Это наше олицетворение в последнее время. Вроде стараемся, что-то пытаемся делать – ничего не получается».

И это флэш-интервью лучше всего говорило о том, что ментально москвичи со своим наставником уже попрощались. Иначе как выпад в сторону Галактионова расценивать этот спич было нельзя.

«Хотелось бы уже и с игры забивать»: стандарты Кузьмина работают, но «Рубин» мог выиграть крупнее

Гол «Рубина» назревал, и это понимали все. Накаты гостей продолжились и во втором тайме. Только теперь появились и довольно неплохие разрезающие передачи с выводом на ударную позицию – то Самошников не смог пробить Митрюшкина практически в упор, то Вуячич исполнял на отскоке с разворота, то Иву пытался бить из той же позиции слева, что и Самошников, – и каждый раз мяч накрывал все тот же вездесущий Морозов. Все говорило о том, что «Рубин» вот-вот откроет счет, и самое интересное, что сделал это тот, от кого гола совсем не ждали.

Бабаев подал угловой в центр штрафной, Тесленко освободился от опеки Фассона и переправил мяч в сетку. После матча защитник «рубиновых» рассказал, что это была домашняя заготовка:

«Мы наигрывали стандарты. Развернулся, улиткой отвалился от игрока, остался один, ну и, соответственно, ногой забил».

И здесь возникает любопытная закономерность: второй матч подряд при Кузьмине «Рубин» забивает победный мяч со стандартного положения. Для специалиста, который долгое время работал над этим компонентом в тренерских штабах предыдущих наставников, такая результативность – особенно приятный аргумент. То, за что его немало журили, теперь начинает приносить команде очки. Сам Кузьмин тоже не скрывал, что гол со стандарта для него особенно приятен, но тут же сделал важную оговорку: «Вообще гол – это приятно, а со стандарта вдвойне, но хотелось бы уже забивать и с игры».

При этом одним результативным угловым дело не ограничилось. После гола «Рубин» не отказался от попыток играть «от себя» и продолжал искать обостряющие передачи. Уже в последнюю десятиминутку казанцы могли дважды закрывать все вопросы в этом матче. Сначала Лобов был близок к тому, чтобы удвоить преимущество после розыгрыша штрафного, пробив пушечным ударом, но Митрюшкин вытащил мяч в прыжке из-под перекладины. А в дополнительное время Рожков получил забавную передачу от игрока «Локомотива» Руденко у чужих ворот, обыграл вратаря, но умудрился отправить мяч вдоль линии ворот. Такие подарки от соперника – это еще один маркер, насколько все плохо сегодня в «Локомотиве». Ничем не лучше дела с хладнокровием Рожкова.

Тому, что победа «Рубина» закономерна, вторит и статистика. Казанцы превзошли соперника по ожидаемым голам – 3,72 против 0,78 xG в их пользу. По ударам тоже полное превосходство гостей: 17 ударов у «Рубина» против семи у «Локомотива», xG – 1,64 против 0,47. Это совершенно не то, что мы видели во втором тайме с «Факелом», когда команда буквально собственноручно отдала мяч и стрессовала у своих ворот. Теперь никто закрываться не собирался.

И все же наставник «Рубина» не назвал игру идеальной. На вопрос, насколько его подопечные готовы к более сложным задачам, он ответил честно: «Идеальных матчей, наверное, не бывает. Всегда чем-то недовольны, всегда есть моменты, которые хочется улучшить».

Но сейчас у команды есть то, чего ей так не хватало в последние недели, – результат и уверенность.

В победной раздевалке Кузьмин уже не скрывал эмоций. Его обращение к футболистам получилось почти по-шароновски эмоциональным:

«Мужики, вы – большие молодцы! Когда я вам говорил, что мы приехали сюда брать очки, я в вас верил. Я горжусь вами. Но, как говорится, хорошо поработали – надо и хорошо отдохнуть».

Галактионов всё, «Локомотив» рухнул в зону вылета: что дальше?

Для «железнодорожников» же финальный свисток стал началом совсем другой истории. Михаил Галактионов довольно показательно, уже не видя смысла в протокольных церемониях, – без рукопожатий с игроками и общения с болельщиками – просто спустился в подтрибунное помещение. В этот момент стало очевидно, что это конец его истории в «Локомотиве».

Позже он извинился перед болельщиками за то, что не попрощался с ними после матча. В эфире «Матч ТВ» тренер также не стал отвечать на вопросы о своем будущем: «Клуб все расскажет».

И действительно, клуб рассказал – примерно через сорок минут. Председатель совета директоров Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении контракта с Галактионовым.

«Хотел бы извиниться за почти первую половину сезона. Мы не показываем той игры, которую ждут. Уверен, клуб поправит ситуацию. Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым», – заявил Нагорных, поблагодарив специалиста за четыре года работы.

На вопрос о компенсации за расторжение контракта он ответил уклончиво: «Что касается неустойки за увольнение, есть условия контракта».

Причины расставания, впрочем, объяснять долго не пришлось. В игре с «Рубином» москвичи потерпели третье подряд сухое поражение в чемпионате, а серия без побед во всех турнирах достигла шести матчей. В таблице команда с 11 очками после 14 туров оказалась на 15-м месте – в зоне прямого вылета. Контраст особенно болезненный, если вспомнить, что прошлый сезон «Локомотив» завершил с бронзовыми медалями.

Конечно, на результатах сказалась и перестройка состава. Летом клуб расстался сразу с несколькими важными футболистами: Алексей Батраков уехал в «Галатасарай», Дмитрий Воробьев перешел в «Краснодар», Артем Карпукас – в «Зенит». Очевидно, что заменить такую группу игроков непросто. Но вряд ли руководство рассчитывало, что после бронзового сезона команда опустится практически на дно.

Сам Галактионов на пресс-конференции не стал обвинять футболистов в недостатке желания и подчеркнул, что внутри коллектива сохранялась рабочая атмосфера:

«Все ребята стараются, хотят. Нельзя упрекнуть ребят в нежелании. Они бьются. Безответственных нет. Что не получается – уже другой вопрос».

Говоря о четырех годах в клубе, он также не стал выделять какой-то один счастливый эпизод:

«Были хорошие сезоны, когда собирали огромное количество болельщиков и радовали игрой, были хорошие победы. Да, где-то, может, не хватило, чтобы сделать шаг на более высокие места. Но мы всегда были в лидирующей группе. Не могу сказать, что был только один яркий момент. Со всеми был счастлив здесь работать. Период времени в „Локомотиве“ в любом случае был хорошим».

А для казанцев этот вечер ознаменовался событием с совсем иным знаком. Последний раз «Рубин» выигрывал у «Локомотива» в Москве в чемпионате еще 29 апреля 2017 года (тоже со счетом 1:0). Первая за 9 с половиной лет победа на «РЖД-Арене» стала второй подряд в текущем чемпионате, что уже позволило казанцам подняться на седьмую строчку с 18 очками. Что еще важнее – команда пока не выглядит обреченной на игру в ожидании чужих ошибок.

Но тут стоит оговориться: и «Факел», и «Локомотив» на сегодняшний день – крайне проблемные команды. Теперь важнее посмотреть, что будет с соперниками, которых не трясет на стыке смены наставников.