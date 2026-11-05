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Общество 5 ноября 2026 17:43

На улице Баумана горожанам предложили проверить знания Конституции Татарстана

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На улице Баумана горожанам предложили проверить знания Конституции Татарстана
Фото: пресс-служба МГЕР

Активисты Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели просветительскую акцию на улице Баумана в преддверии Дня Конституции Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР.

Горожанам предложили ответить на пять вопросов об основном законе республики: когда его приняли, какие языки имеют статус государственных, кто является источником власти, как называется парламент Татарстана и сколько в нем депутатов. После опроса участникам раздали экземпляры Конституции и ленты с цветами республиканского триколора.

Акция проходит по всему Татарстану сегодня и завтра. За два дня активисты планируют раздать более 3 тыс. экземпляров Конституции, в том числе 500 – в Казани, а также 45 тыс. лент.

Участница акции, уроженка Казани Владислава Иванова рассказала, что опрос помог ей проверить свои знания и захотеть подробнее изучить основной закон республики. Она отметила, что важно знать основы и традиции места, в котором живешь. Иванова правильно ответила почти на все вопросы, но немного затруднилась вспомнить год принятия Конституции Татарстана. После акции она решила еще раз прочитать документ дома.

Активист Казанского местного отделения МГЕР Богдан Федоров подчеркнул, что организаторы хотели показать связь Конституции с повседневной жизнью людей. По его словам, в основном законе закреплены права и обязанности граждан, а также принципы устройства республики. Формат опроса позволяет просто и доступно поговорить об этих вопросах, а каждый участник может забрать экземпляр Конституции домой и ознакомиться с ним.

#конституция рт #день конституции рт
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