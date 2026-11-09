Радмир Беляев: Нижнекамск одним из первых в Татарстане подготовился к зиме

В этом году Нижнекамск одним из первых в республике получил паспорт готовности к отопительному периоду. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев. Он связал своевременную подготовку к зиме с масштабным обновлением коммунальных сетей: с 2024 года в городе заменили 127 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, вложив в модернизацию более 6 млрд рублей.

«Мы одни из первых в республике получили паспорт готовности на отопительный период. Мы помним с вами 2024 год, когда паспорт готовности мы не смогли получить одни из немногих в республике», – отметил Беляев.

Масштабная модернизация проводится третий год при поддержке федерального центра, раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительства республики совместно с «Татэнерго». В общий объем вложений свыше 6 млрд рублей входит не только замена труб, но и обновление оборудования центральных тепловых пунктов.

По словам мэра, в этом году запуск отопления прошел после большого объема летних работ. При этом к концу сезона в городе осталось минимальное количество разрытий – их своевременно привели в порядок. Сейчас в домах и учреждениях есть тепло и горячая вода.

Беляев поблагодарил коллектив «Татэнерго» и специалистов Нижнекамских тепловых сетей за проведенную работу. На деловом понедельнике прошло награждение работников.