ТНВ покажет телеверсию фестиваля «Голоса Победы. Регионы»

В столице Татарстана прошел финальный очный этап Национального фестиваля-конкурса «Голоса Победы. Регионы». Республика Татарстан впервые приняла у себя этот масштабный проект, реализованный при содействии Раиса РТ Рустама Минниханова.

Свои творческие номера представили дети, чьи родные посвятили себя служению Родине. Среди участников — потомки бойцов специальной военной операции, ветеранов вооружённых конфликтов и Героев Российской Федерации.

Фестиваль призван не только поддержать близких тех, кто стоит на защите страны, но и помочь юным участникам раскрыть свои таланты. Конкурсная площадка стала для ребят возможностью заявить о себе, показать творческие способности и поделиться своим мастерством со зрителями.

Телевизионную версию итогового концерта представит телеканал ТНВ. Трансляция состоится 15 ноября в 14:00. В программе — выступления молодых артистов, каждое из которых отражает уважение к истории страны, признательность её защитникам и бережное отношение к памяти о героях.

Праздничный концерт станет символом преемственности поколений и напоминанием о важности сохранения памяти о людях, совершивших подвиг во имя Отечества.