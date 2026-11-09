Многодетным жителям РТ с детьми-участниками СВО сохранят меры соцподдержки

Многодетным семьям Татарстана с детьми-участниками СВО сохранят меры социальной поддержки. Об этом сообщает Минюст РТ.

Проект закона, направленный на сохранение мер социальной поддержки многодетным семьям Татарстана, обсудили на заседании рабочей группы Межведомственного координационного совета по правовым вопросам в Минюсте республики. Заседание провел первый замминистра юстиции Илья Гомзик.

Законопроект касается граждан, воспитывающих трех и более детей, включая приемных. Возраст детей для получения мер поддержки — до 18 лет, а если они обучаются по очной форме, являются инвалидами с детства или являются участниками специальной военной операции — до 23 лет.

Законопроектом предусматривается сохранение следующих мер социальной поддержки:

- безвозмездное обеспечение детей от трех до шести лет лекарственными средствами по перечню, устанавливаемому Кабинетом Министров Республики Татарстан;

- субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы площади жилья, предоставляемая на каждого члена семьи независимо от вида жилищного фонда;

- субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в пределах установленных нормативов потребления, а для семей в домах без центрального отопления — от стоимости топлива в пределах норм продажи населению;

- ежемесячная субсидия одному из родителей на проезд обучающегося в общеобразовательной организации в размере 120 рублей — до окончания обучения, но не более чем до достижения ребенком 23 лет.

Отдельная норма касается семей, понесших утрату: если ребенок погиб при участии в специальной военной операции, право на перечисленные меры поддержки за семьей сохраняется — до даты, на которую старшему ребенку исполнится или исполнилось бы 23 года.