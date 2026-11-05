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Общество 5 ноября 2026 12:59

Министр юстиции Татарстана поздравил судей с Днем работника суда

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Министр юстиции Татарстана поздравил судей с Днем работника суда
Фото: © Минюст РТ

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин поздравил судей и работников аппаратов судов с профессиональным праздником. Об этом сообщает Минюст РТ.

Уважаемые судьи, сотрудники аппаратов судов и все причастные к судебной системе!

Поздравляю вас с Днем работника суда. Этот праздник мы отмечаем уже второй раз — дата 5 ноября выбрана неслучайно и отсылает к началу становления судопроизводства в России.

Принципы справедливости и законности, заложенные три столетия назад, и сегодня остаются ориентиром в вашей работе.

В этот праздничный день желаю вам профессиональной уверенности, жизненной мудрости и верности принципам правосудия. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

#минюст РТ #министерство юстиции РТ #министерство юстиции
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