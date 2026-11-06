В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс рисунков «Я – против коррупции»

Министерство культуры Татарстана объявило конкурс «Я – против коррупции». Принять в нем участие могут государственные гражданские служащие ведомства и члены их семей, сотрудники государственных учреждений культуры, подведомственных министерству, и члены их семей, а также обучающихся в государственных образовательных организациях, подотчетных ведомству.

Целью конкурса является формирование антикоррупционного мировоззрения у населения Республики Татарстан, воспитание негативного отношения к коррупции и развитие навыка антикоррупционного поведения, пояснили в пресс-службе Минкультуры РТ.

Конкурс продлится вплоть до 27 ноября текущего, 2026 года в трех возрастных категориях:

– от 5 до 10 лет включительно,

– от 10 до 18 лет включительно,

– старше 18 лет.

Участники могут представить работы в номинациях «Рисунок» (для всех категорий) и «Плакат, выполненный в технике компьютерной графики» (для категорий от 10 до 18 лет и старше 18 лет).

От одного участника принимается не более одной работы в каждой номинации. Работа должна быть создана специально для конкурса и выставляться впервые. Рисунок может быть выполнен в в любой графической, живописной или иной художественно-прикладной технике.

Работы можно направить на электронную почту rah1mzyanova@ya.ru либо принести лично по адресу: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33, каб. 105