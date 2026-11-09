Семьи с двумя детьми вправе оформить ипотечные каникулы

При рождении второго или последующего ребенка семья вправе оформить ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Заемщик может на время приостановить исполнение обязательств по ипотеке или самостоятельно установить уменьшенный платеж на льготный период. Об этом напомнил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин, передает RT.

«Для обращения по этому основанию достаточно подтвердить рождение детей. Справки о снижении доходов и расчеты доли ипотеки в семейном бюджете не требуются. Правило действует и для договоров, заключенных до 1 сентября 2026 года», – подчеркнул член Совета Федерации, уточнив, что продолжительность ипотечных каникул выбирает сам заемщик.

Однако эта пауза должна завершиться до дня, когда ребенку исполнится полтора года. «Дату начала можно установить максимум за два месяца до подачи требования. Заемщик также вправе досрочно завершить каникулы и вернуться к платежам по обновленному графику», – пояснил сенатор.

Вместе с тем Волошин напомнил, что перед обращением необходимо убедиться: кредит был выдан физическому лицу для личных целей, а его первоначальная сумма не превышала 15 млн рублей.

Соответствующее требование направляют кредитору способом, указанным в договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении или передают под расписку. Заимодатель обязан рассмотреть требование в течение пяти рабочих дней после получения необходимых сведений, подытожил политик.