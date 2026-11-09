Вафин: Средняя пенсия по старости в РТ после индексации – 26,5 тыс. рублей

Отделение Соцфонда по Татарстану обслуживает почти 1,1 млн пенсионеров, 335 из которых перешагнули столетний рубеж. Управляющий отделением Эдуард Вафин в интервью «Татар-информу» объяснил, как в 2026 году индексировали пенсии, кто может выйти на них досрочно и почему ошибку в трудовой книжке лучше найти заранее.





Эдуард Вафин: «Работодатель перечисляет страховые взносы, учитывается стаж, накапливаются пенсионные коэффициенты»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В Татарстане проживает 335 пенсионеров, получателей страховых пенсий, которым больше ста лет»

Эдуард Яфасович, сколько сегодня пенсионеров в Татарстане и что вы можете сказать о пенсионной системе республики?

Наше отделение обслуживает почти 1 млн 100 тысяч пенсионеров. Это большая цифра, но за ней стоят совершенно разные люди, профессии, судьбы и трудовые биографии. В Татарстане сегодня проживает 335 пенсионеров, получателей страховых пенсий, которым уже больше ста лет. Они родились еще до появления привычных нам технологий, а сегодня мы уже оформляем пенсии через интернет. Главная задача в нашей работе заключается в том, чтобы каждый человек своевременно и в полном объеме получал положенные ему выплаты.

Какие суммы в республике направляются на пенсионное обеспечение жителей?

Только за девять месяцев этого года наше отделение направило жителям Татарстана около 300 млрд рублей на пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом крупного региона. Но за этими миллиардами важно видеть конкретных людей. Для пенсионера главное – не общий объем финансирования, а чтобы его пенсия поступила вовремя и в положенном размере.

Управляющий отделением Эдуард Вафин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С 1 января страховые пенсии проиндексированы на 7,6%, а с 1 апреля социальные пенсии – на 6,8%»

Какие дополнительные выплаты предусмотрены для пенсионеров старше 80 лет?

После 80 лет предусмотрено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Кроме того, с 2025 года выплата, связанная с уходом за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы, устанавливается в виде надбавки к пенсии получателя. В предусмотренных законом случаях Социальный фонд проводит такие изменения автоматически, без дополнительных заявлений. Для нас важно, чтобы люди старшего возраста получали положенную поддержку без лишних хлопот.

В 2026 году пенсии несколько раз повышались. Какие изменения произошли и коснулись ли они работающих пенсионеров?

В этом году произошло несколько изменений, но важно не путать индексацию с перерасчетом. С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%. Причем повышение коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров. Напомню, что индексация страховых пенсий работающих граждан возобновилась с 2025 года. После январской индексации средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане составил 26,5 тысячи рублей, увеличившись почти на две тысячи рублей по сравнению с концом прошлого года.

С 1 апреля на 6,8% были проиндексированы социальные пенсии. А с 1 августа мы провели ежегодный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Это уже другой механизм. Если человек продолжает трудиться, за него уплачиваются страховые взносы и формируются дополнительные пенсионные коэффициенты. Именно они учитываются при августовском перерасчете за предыдущий год.

Здесь есть важный момент: августовская прибавка индивидуальна и зависит от заработанных пенсионных коэффициентов, а не от единого для всех процента. При этом учитывается не более трех коэффициентов. И самое удобное для граждан: обращаться с заявлением не требуется. Социальный фонд проводит перерасчет автоматически. У работающего пенсионера сегодня есть два разных механизма повышения страховой пенсии: общая индексация и ежегодный августовский перерасчет с учетом продолжения трудовой деятельности.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Соцфонд направляет уведомления о пенсионных правах мужчинам с 45 лет, а женщинам – с 40 лет»

Когда нужно задумываться о будущей пенсии?

Я бы рекомендовал с первого рабочего дня. Понимаю, что в 20 лет человек думает о карьере, семье, квартире, отпуске. Пенсия в этом списке обычно где-то далеко. Но уже с начала официальной трудовой деятельности формируются пенсионные права. Работодатель перечисляет страховые взносы, учитывается стаж, накапливаются пенсионные коэффициенты. Поэтому важно, чтобы работа была оформлена официально, а сведения о ней правильно отражались на индивидуальном лицевом счете. Проверить эти данные можно на портале госуслуг. И чем раньше человек обнаружит неточность, тем проще будет ее исправить.

Можно ли заранее узнать, какой будет будущая пенсия?

Можно получить предварительную информацию. Социальный фонд направляет уведомления о сформированных пенсионных правах мужчинам начиная с 45 лет, а женщинам – с 40 лет. В дальнейшем такие сведения предоставляются каждые три года до назначения пенсии. В уведомлении указываются продолжительность страхового стажа, количество пенсионных коэффициентов и предполагаемый размер будущей пенсии на дату расчета. Конечно, это не окончательная сумма. Человек продолжает работать, его пенсионные права увеличиваются. Но такая информация помогает заранее оценить ситуацию и понять, все ли в порядке со стажем.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татпар-информ»

«Лучше заранее обнаружить ошибку в трудовой книжке»

А зачем заранее проверять документы? Разве у Социального фонда нет всех сведений?

Сегодня основная информация о трудовой деятельности поступает к нам от работодателей в электронном виде. Но многие будущие пенсионеры начинали работать еще до появления современной системы персонифицированного учета. И здесь бывают разные ситуации. В трудовой книжке отсутствует печать, неправильно указана дата, организация сменила название или прекратила существование.

Иногда приходится обращаться в архивы и восстанавливать сведения о работе, которая была двадцать, тридцать, а то и сорок лет назад. Поэтому мы проводим заблаговременную работу. Проверяем сведения, помогаем запросить недостающие документы, уточняем периоды стажа. Лучше заранее обнаружить ошибку в трудовой книжке, чем узнать о ней в день, когда уже собирался праздновать выход на пенсию.

Что делать, если человеку уже исполнилось необходимое количество лет, но стажа или пенсионных коэффициентов не хватает?

– Именно поэтому мы и рекомендуем проверять пенсионные права заранее. Если стажа или коэффициентов недостаточно, можно продолжить официально работать. При определенных условиях существует возможность добровольной уплаты страховых взносов. Если необходимые условия для страховой пенсии так и не выполнены, законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости. Но право на нее возникает позднее. Главное – не откладывать решение вопроса. Когда человек узнает о нехватке стажа за несколько лет до пенсии, у него есть время разобраться в ситуации.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Педагогам и медработникам рекомендуем заранее проверять специальный стаж»

Например, учитель отработал 25 лет. Он может сразу выйти на пенсию?

Для педагогических работников действительно предусмотрено право на досрочную пенсию при наличии 25 лет специального стажа. Но есть важный нюанс. Выработка необходимого стажа не всегда означает, что пенсия будет назначена сразу. Законодательством установлен определенный срок ожидания. Поэтому педагогам, как и медицинским работникам, мы рекомендуем заранее проверять специальный стаж и дату возникновения права на пенсию.

И напоследок, какой главный совет вы бы дали будущим пенсионерам?

Не откладывать пенсионные вопросы на последний момент. Проверяйте сведения о стаже, следите за пенсионными коэффициентами, сохраняйте важные документы. Если обнаружили неточность, лучше сразу обратиться за разъяснением. Сегодня многие вопросы можно решить на портале госуслуг, а если нужна помощь, наши специалисты всегда готовы проконсультировать.

И еще один совет, уже не только будущим, но и нынешним пенсионерам: не переставайте строить планы. Выход на пенсию не означает, что нужно отказываться от привычных занятий, общения или новых увлечений. Желаю всем здоровья, благополучия и как можно больше поводов радоваться жизни. А мы со своей стороны будем делать все необходимое, чтобы вопросы пенсионного обеспечения решались своевременно и понятно.