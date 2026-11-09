Более сотни дронов атаковали Ленобласть, погибла женщина

113 вражеских БПЛА было сбито за ночь над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его данным, в городе Всеволожске обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома, в результате чего погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже.

Кроме того, в Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия КИНЕФ. Возник пожар, он локализован. Последствия происшествия устраняются, написал Дрозденко в МАКС.

