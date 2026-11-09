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Происшествия 9 ноября 2026 11:01

Более сотни дронов атаковали Ленобласть, погибла женщина

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113 вражеских БПЛА было сбито за ночь над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его данным, в городе Всеволожске обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома, в результате чего погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже.

Кроме того, в Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия КИНЕФ. Возник пожар, он локализован. Последствия происшествия устраняются, написал Дрозденко в МАКС.

#атака БПЛА #погибла женщина #ленобласть
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