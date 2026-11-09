Выставка халяльной индустрии UMMA FORUM собрала в Казани более 7 тыс. гостей

Международную выставку халяльной индустрии UMMA FORUM, которая впервые прошла в Казани с 6 по 8 ноября в галерее ЦУМ, посетили более 7 тыс. человек. По итогам трех дней участники и организаторы назвали мероприятие успешным и выразили надежду, что оно станет регулярным.

Организатор UMMA FORUM Амина Шабанова отметила, что главными задачами выставки стали развитие халяльного бизнеса и популяризация халяльной культуры среди представителей разных конфессий. По ее словам, число посетителей, положительные отзывы участников и просьбы повторить мероприятие подтвердили, что организаторы движутся в правильном направлении. Она также поблагодарила команду, партнеров и гостей форума.

Площадкой для выставки стала галерея ЦУМ в историческом центре Казани. Гости приходили семьями, слушали выступления спикеров в открытом лектории, знакомились с представителями брендов, общались и покупали товары. Посетители высоко оценили организацию мероприятия и семейную атмосферу. Особый интерес у детей вызвали арт-объекты в виде самолета и чемоданов, а взрослые отметили разнообразие продукции и возможность пообщаться с участниками.

Одной из особенностей форума стала концепция аэропорта. Организаторы оформили навигацию в виде самолетов, разместили расписание лектория на табло аэропорта и оборудовали фотозоны с изображением борта самолета. Среди главных арт-объектов были самолет и чемодан, сделанные из чак-чака. По задумке организаторов, оформление должно было создать у посетителей ощущение путешествия по миру халяль-культуры.

Для участников выставка стала площадкой для развития бизнеса. Экспоненты сообщили о новых клиентах, оптовых партнерах и заключенных договорах. На форум приезжали посетители из разных городов России, что, по оценке организаторов, подтвердило интерес к халяльной индустрии и роль Казани как одного из ее центров.

Партнерами UMMA FORUM стали просветительский и благотворительный проект Woman in Islam, созданный по инициативе Хутмат Кадыровой в Чечне. Информационную поддержку выставке оказали «Татар-информ» и радио «Тәртип».