В РТ прошла «Гонка героев» на армейскую тематику среди студентов колледжей

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

В Татарстане на базе центра «Патриот» состоялась Республиканская игра «Гонка героев» среди студентов учреждений среднего профессионального образования и колледжей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Акцент при организации состязаний был сделан на армейскую тематику. Для команд из разных районов Татарстана были предусмотрены четыре этапа соревнований: полоса препятствий, огневая подготовка и стрельба, командные эстафеты на сплочение и силовые испытания.

«Каждый этап требовал от ребят не только физической подготовки, но и смекалки, выдержки и умения работать в команде», – заметили в министерстве.

Первое место досталось команде Нурлатского аграрного техникума, второе – представителям Казанского строительного колледжа, третье – студентам Казанского энергетического колледжа.

В Минобрнауки РТ добавили, что образовательные организации Татарстана активно вовлечены в масштабные федеральные и окружные инициативы: олимпиаду «IQ ПФО», фестиваль «Вернуть детство», проекты Приволжского федерального округа «Герои Отечества» и «Гвардеец», а также в инициативы Российского общества «Знание» и федерального проекта «Навигаторы детства» при поддержке Минпросвещения России.