Минобрнауки расширит список специальностей с ЕГЭ по физике и истории

Минобрнауки России планирует расширить перечень специальностей, для поступления на которые абитуриентам потребуется сдавать ЕГЭ по физике и истории. Новые требования могут вступить в силу в 2027 году. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает РТ.

Согласно предложенным изменениям, число направлений, на которые нельзя будет поступить без ЕГЭ по физике, увеличится с 25 до 37. В частности, это коснется специальностей в области машиностроения. Ранее технические вузы на многих направлениях разрешали абитуриентам выбирать между физикой, информатикой и химией.

Обязательным планируют сделать и ЕГЭ по истории для ряда гуманитарных специальностей. Его нельзя будет заменить обществознанием при поступлении, например, на юриспруденцию, политологию, социологию, государственное и муниципальное управление.

В казанских вузах по-разному оценивают предстоящие изменения. Ответственный секретарь приемной комиссии Казанского государственного энергетического университета Анна Дербенева считает повышение требований к знаниям по физике обоснованным, поскольку этот предмет составляет основу инженерной подготовки.

По ее словам, в КГЭУ физика уже в 2026 году была обязательным вступительным испытанием на основных энергетических направлениях наряду с профильной математикой. На некоторых других инженерно-технических специальностях абитуриенты могли выбирать между физикой, информатикой и химией.

Статистика приемной кампании показала, что интерес к физике среди поступающих в университет растет. В 2025 году с результатами ЕГЭ по этому предмету зачислили 50% студентов, а в 2026-м – уже 60%. Доля поступивших с информатикой за тот же период снизилась с 44% до 34%.

Директор бугульминского лицея №2 Геннадий Иванов также положительно оценил планы сделать физику приоритетным предметом для поступления на технические и физико-математические направления педагогических вузов. По его мнению, это поможет отбирать и готовить будущих учителей математики и физики, в которых нуждаются школы.

При этом в казанских вузах пока не знают, какие именно требования будут действовать в следующем году. Как пояснил ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КХТИ Эмиль Латыпов, окончательные правила приема университеты обычно устанавливают после получения соответствующих приказов Минобрнауки, которые поступают после Нового года.

Латыпов отметил, что введение обязательных профильных предметов уже практиковалось в вузе. Например, в 2025 году химию сделали обязательной для поступления на направление «Химическая технология». После этого университет усилил профориентационную работу в школах, чтобы привлечь абитуриентов, готовых сдавать этот предмет. В результате вуз смог набрать студентов.