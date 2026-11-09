Донец: Россияне перестали наращивать сбережения рекордными темпами

Темпы роста банковских вкладов россиян вернулись к уровню, который соответствует увеличению доходов населения, после периода повышенного спроса на сбережения в 2024–2025 годах. Об этом «Татар-информу» сообщила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«После повышенного усиленного сберегательного поведения мы вернулись в норму. <…> Стандартна для сбережения как раз ситуация, когда депозиты растут пропорционально доходам населения», – отметила экономист.

По словам Донец, сейчас вклады увеличиваются соразмерно динамике доходов населения. Такая ситуация связана с тем, что люди обычно откладывают определенную часть заработка, поэтому при увеличении доходов растет и объем сбережений.

В предыдущие два года депозиты росли значительно быстрее зарплат. В 2024 году темпы увеличения доходов превышали 20%, а вкладов – 30% в годовом выражении. Это объяснялось высокими процентными ставками, которые более полугода держались выше 20%, и стремлением граждан создавать дополнительные сбережения на фоне экономической неопределенности.

Сейчас доходность вкладов по-прежнему превышает инфляцию, а россияне продолжают предпочитать рублевые сбережения. Доля валютных депозитов остается на историческом минимуме.