США начали операцию по перекрытию сухопутных путей поставки оружия в Иран

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) создало оперативную группу, которая будет работать над перекрытием сухопутных маршрутов, по которым Иран может получать оружие и другие необходимые ему товары. Об этом сообщает пресс-служба CENTCOM.

Новое подразделение будет включать около 20 военных и гражданских сотрудников. Базироваться группа, получившая название Iron Gate («Железные ворота») будет в городе Тампе, штат Флорида. Решение о создании подразделения 7 ноября принял командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

В координации с другими американскими госструктурами оперативная группа станет мешать перемещению через сухопутные границы Ирана и Каспийское море современных систем вооружений, технологий двойного назначения, подсанкционных материалов и незаконных финансовых потоков.

«Создание оперативной группы Iron Gate укрепляет успех нашей морской блокады Ирана. Укрепление сотрудничества CENTCOM с другими ведомствами <...> позволит еще больше ограничить возможности Ирана финансировать терроризм, восстанавливать оружейные заводы и пополнять запасы вооружений», – выразил уверенность американский военачальник.

По оценке CENTCOM, введенная США морская блокада Ирана помешала исламской республике экспортировать сырую нефть на сумму более 25 млрд долларов.

В свою очередь Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с телеканалом CNN заявил, что американские военные выбрали цели для ударов из числа инфраструктурных объектов Ирана на случай возобновления боевых действий. Перечень включает, в частности, электростанции и мосты. «У нас на прицеле 38 мостов, которые мы можем обрушить буквально за один час», – заверил политик.

Трамп также упомянул о наличии у США на данном театре трех авианосцев (USS George H.W. Bush, USS George Washington и USS Theodore Roosevelt – прим. Т-и), которые «заряжены и готовы», и об уничтожении противовоздушной обороны ИРИ в ходе предыдущих атак.

Впрочем, он назвал «крайне маловероятным» сценарий, предполагающий возобновление войны. По оценке американского лидера, теперь все зависит от желания Тегерана заключить соглашение с Вашингтоном на фоне терпящей крах экономики.