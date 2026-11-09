«Если взялись управлять – управляйте!»: Магдеев отчитал УК за грязные подъезды

Отсутствие влажной уборки в подъездах, подтопленные подвалы, разбитые дороги – за девять месяцев власти Набережных Челнов получили более 8,5 тыс. обращений. На аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев призвал чиновников не обижаться на критику, а воспринимать ее как подсказку, что нужно исправить.





По словам мэра, обращения жителей – это не просто претензии, а возможность узнать о недостатках в работе городских служб и вовремя их устранить

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жалоба – как подарок»

Жители Набережных Челнов продолжают сообщать городским властям о проблемах, которые мешают им в повседневной жизни. Одних не устраивает уборка подъездов, другие просят отремонтировать дороги или благоустроить дворы, третьи добиваются решения земельных вопросов. За девять месяцев 2026 года в органы местного самоуправления поступило 8,5 тыс. обращений.

На аппаратном совещании руководитель аппарата исполнительного комитета Гульнар Ахметова рассказала, что из общего числа обращений 3,5 тыс. поступили в письменной форме, 3,2 тыс. – через платформу обратной связи «Решаем вместе», еще 1,8 тыс. жителей пришли на личный прием. Количество письменных обращений сократилось по сравнению с предыдущими годами – к примеру, в 2025 году их было 5,7 тыс.

Мэр города Наиль Магдеев, комментируя доклад, предложил коллегам посмотреть на жалобы под другим углом. Он вспомнил книгу «Жалоба – это подарок» и посоветовал чиновникам с ней ознакомиться.

По словам мэра, обращения жителей – это не просто претензии, а возможность узнать о недостатках в работе городских служб и вовремя их устранить.

«Жалобы – ценный источник получения информации о том, где что-то происходит не так: городские, муниципальные службы, службы сервиса ненадлежащим образом организуют работу. Жалобы, обращения, претензии – это возможность изменить качество городской среды, изменить качество жизни», – подчеркнул Магдеев.

Он поблагодарил челнинцев за неравнодушие и активное участие в жизни города. При этом мэр призвал не считать снижение числа обращений единственным показателем эффективности работы муниципальных служб.

«Дело не только в цифрах, что количество обращений уменьшилось, дело в качестве городской среды и городской жизни», – отметил он.

Руководитель аппарата исполнительного комитета Гульнар Ахметова Фото: пресс-служба Набережных Челнов

Грязные подъезды и претензии к управляющим компаниям

Больше всего письменных обращений по-прежнему связано с жилищно-коммунальным хозяйством. За девять месяцев поступило более 1,2 тыс. таких обращений – на 208 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самая частая причина недовольства – ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. На эту тему пожаловались 302 раза. Еще 86 обращений касались капитального ремонта, 83 – тарифов и начислений за коммунальные услуги, 64 – благоустройства придомовых территорий.

В докладе Ахметовой прозвучали и конкретные адреса. Жительница дома 39/07 сообщила об отсутствии влажной уборки в подъезде, жительница дома 56/13 – о регулярном подтоплении подвала. В доме 50/04, по словам заявителя, не убирают подъезд и придомовую территорию, а мусорокамеры остаются грязными.

Отдельно руководитель аппарата остановилась на работе управляющих компаний. Больше всего претензий поступило в адрес «Электротехников» – 91 обращение, «Ремжилстроя» – 83, «Камстройсервиса» – 40 и «Махалли» – 37.

При этом по сравнению с прошлым годом число обращений на «Ремжилстрой» выросло на 19, на «Электротехников» – на пять, на «Махаллю» – на четыре.

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Мэр обратил внимание на эти цифры и пообещал отдельно заслушать руководителей управляющих компаний.

«По итогам вашей работы мы обязательно соберемся у меня. Подготовьтесь, пожалуйста, нам хотелось бы вас послушать, как вы работаете. Это касается всех городских служб, в первую очередь управляющих компаний. Если взялись управлять – управляйте!» – заявил Магдеев.

Он добавил, что некоторые компании работают хорошо, но есть и те, к чьей работе пока остаются серьезные вопросы. «Поэтому всем сестрам по серьгам, есть такая народная поговорка, мы обязательно оценку дадим. Жилинспекция у нас здесь, слышит», – сказал мэр.

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Дороги – единственная тема, по которой жалоб стало больше

На фоне общего снижения количества письменных обращений дорожное хозяйство оказалось единственным направлением, где зафиксирован рост. За девять месяцев поступило 217 обращений против 187 годом ранее.

Горожан волнуют состояние дорожного покрытия и безопасность движения. В ответ на эти обращения в 2026 году в городе выполнили ямочный ремонт на площади более 18 тыс. квадратных метров. По федеральным и республиканским программам отремонтировали 27,6 километра дорог, направив на это более 2 млрд рублей.

Работы прошли на проспектах Мира, Набережночелнинском, Мусы Джалиля и Фоменко, а также на ряде других улиц. Кроме того, установили и обновили 500 дорожных знаков и пешеходных ограждений.

Впрочем, дорожные вопросы – не единственная тема, которая беспокоит жителей в городской среде. Через систему «Народный контроль» за девять месяцев поступило 13,3 тыс. уведомлений. Чаще всего челнинцы сообщали о проблемах с благоустройством и инфраструктурой – 6,6 тыс. заявок, дорогами – 4,5 тыс. и ЖКХ – 1,6 тыс. Доля решенных уведомлений составила 86,8%.

Еще 6,3 тыс. обращений поступили через социальные сети и систему «Инцидент менеджмент».

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Земля для многодетных: расширяют возможности поддержки семей

Часть обращений по вопросам землепользования составляют просьбы о предоставлении участков многодетным семьям. За девять месяцев рассмотрено 766 обращений по этой теме, из них 488 касались получения земли многодетными и другими льготными категориями граждан.

Чтобы у семей было больше возможностей для выбора, городские власти совместно с республиканскими работают над расширением территории, на которой выделяются земельные участки. Предусмотрена и альтернативная мера поддержки – единовременная денежная выплата взамен земли.

С начала года специалисты формируют участки в близлежащих районах: выявляют свободные территории, проводят межевание и ставят землю на кадастровый учет. При этом учитывают наличие необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

На сегодняшний день правом на получение земельного участка воспользовались 4 936 семей, еще 491 семья оформила документы на денежную выплату.

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Просьбы родителей, ремонт школ и детских садов

За девять месяцев по вопросам образования поступило 181 обращение – на 67 меньше, чем за тот же период прошлого года.

Родители обращались по поводу конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях, организации учебного процесса, ремонта и оснащения школ и детских садов. На организацию образовательного процесса пришлось 31 обращение, на улучшение материально-технической базы и ремонт учреждений – 19.

По каждому сигналу, связанному с конфликтами, проводились выездные проверки. При выявлении нарушений принимались меры для урегулирования ситуации.

Вместе с тем обращения родителей помогают решать и вопросы обновления образовательных учреждений. Так, после многочисленных просьб отремонтировали детский сад «Алсу», а по обращениям родителей учеников капитально обновили школу №45. На развитие инфраструктуры сферы образования в этом году направили 1,4 млрд рублей.

Мэр города Наиль Магдеев Фото: пресс-служба Набережных Челнов

640 дворов и 12 миллиардов рублей

На аппаратном совещании Магдеев привел в пример республиканскую программу «Наш двор», благодаря которой в Набережных Челнах за семь лет благоустроили 640 дворов. Общий объем вложений составил 12 млрд рублей.

По словам мэра, программа стала ответом в том числе на многочисленные обращения жителей, которые просили привести в порядок придомовые территории. При этом дворы относятся к общедомовому имуществу, однако на их обновление были направлены государственные средства.

«Двор – это наше все, вся наша с вами там жизнь», – отметил Магдеев.

Он подчеркнул, что после ремонта важно поддерживать порядок на обновленных территориях. Ответственность за это лежит не только на управляющих компаниях, но и на самих жителях.

Мэр обратил внимание на случаи порчи новых скамеек и другого городского имущества. По его словам, невозможно постоянно выделять деньги на восстановление того, что жители сами же ломают.

«Если мы хотим жить в чистом, опрятном, аккуратном городе, дворе, доме, нужно меньше сорить и в подъезде мусор не выбрасывать», – призвал Магдеев.

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В завершение он поручил городским службам своевременно реагировать на обращения, не затягивать с устранением недостатков, а жителям сообщать конкретные сроки и источники финансирования, если решение требует дополнительных средств.

«Наша с вами задача – органам управления соответствующим образом воспринимать все обращения граждан и должным образом вовремя реагировать», – подвел итог мэр.