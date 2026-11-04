Ринат Садыков встретился с педагогическим коллективом школы №2 в Рубежном

Фото: пресс-служба вице-премьера РТ Рината Садыкова

В День народного единства заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков посетил среднюю школу №2 в Рубежном. Он встретился с директором школы Ириной Дубовик и педагогическим коллективом, поблагодарил учителей за их работу и передал подарочные наборы от Татарстана.

Обращаясь к педагогам, Ринат Садыков отметил, что особенно важно поддерживать людей, которые продолжают работать и учить детей в непростых условиях.

Фото: пресс-служба вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Я знаю, насколько непрост труд учителя. Низкий поклон вам за то, что вы продолжаете работать в таких условиях. Именно педагоги формируют новое поколение, а значит, участвуют и в формировании будущего, в котором людям разных национальностей предстоит жить вместе и сохранять единство. Сегодня мы хотим лично сказать вам спасибо. Это небольшой подарок от Татарстана вам и вашим семьям», – подчеркнул Ринат Садыков.

Подарочные наборы с бытовой химией и средствами для повседневного ухода передали каждому сотруднику школы. Аналогичные наборы получают сотрудники социальных учреждений и муниципальных предприятий Лисичанска и Рубежного. Благодарим ГК «Нэфис» за поддержку жителей подшефных городов ЛНР.