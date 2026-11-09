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Экономика 9 ноября 2026 09:11

Доцент Балынин объяснил, как распределить сбережения между вкладами

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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин дал советы, как распределить сбережения, в беседе с «Татар-информом».

«При наличии свободных денежных средств я рекомендую их разделить на несколько частей и разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток, чтобы была возможность использования на текущие потребности, а также на банковские вклады», – посоветовал эксперт.

По мнению Балынина, при выборе депозита стоит рассматривать сроки более трех месяцев и сопоставлять их с предлагаемой процентной ставкой. Он также рекомендовал распределять деньги между вкладами с разными сроками, чтобы сохранить возможность пользоваться средствами и не терять начисленные проценты.

Отдельное внимание экономист предложил обратить на трехлетние вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке, и ежемесячной капитализацией процентов. По его мнению, на длительном горизонте такой вариант может обеспечить более высокую доходность.

Кроме того, Балынин призвал изучать специальные предложения банков для новых вкладчиков и размещения «новых денег». Некоторые кредитные организации повышают ставку при выполнении дополнительных условий, например при определенном объеме расходов по карте, участии в программе долгосрочных сбережений или оформлении страхования жизни.

Балынин добавил, что ставки по вкладам пока остаются привлекательными: они более чем вдвое превышают уровень инфляции и позволяют получать доход в реальном выражении.

По данным ЦБ, на 1 октября 2026 года объем средств на вкладах россиян составил 67 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,4%. В Татарстане объем сбережений достиг 1,41 трлн рублей, прирост составил 2,9%. Данные приведены без учета эскроу-счетов.

Подробнее о ситуации с банковскими вкладами, сложившейся в России, читайте в материале «Татар-информа».

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