Доцент Балынин объяснил, как распределить сбережения между вкладами
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин дал советы, как распределить сбережения, в беседе с «Татар-информом».
По мнению Балынина, при выборе депозита стоит рассматривать сроки более трех месяцев и сопоставлять их с предлагаемой процентной ставкой. Он также рекомендовал распределять деньги между вкладами с разными сроками, чтобы сохранить возможность пользоваться средствами и не терять начисленные проценты.
Отдельное внимание экономист предложил обратить на трехлетние вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке, и ежемесячной капитализацией процентов. По его мнению, на длительном горизонте такой вариант может обеспечить более высокую доходность.
Кроме того, Балынин призвал изучать специальные предложения банков для новых вкладчиков и размещения «новых денег». Некоторые кредитные организации повышают ставку при выполнении дополнительных условий, например при определенном объеме расходов по карте, участии в программе долгосрочных сбережений или оформлении страхования жизни.
Балынин добавил, что ставки по вкладам пока остаются привлекательными: они более чем вдвое превышают уровень инфляции и позволяют получать доход в реальном выражении.
По данным ЦБ, на 1 октября 2026 года объем средств на вкладах россиян составил 67 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,4%. В Татарстане объем сбережений достиг 1,41 трлн рублей, прирост составил 2,9%. Данные приведены без учета эскроу-счетов.
Подробнее о ситуации с банковскими вкладами, сложившейся в России, читайте в материале «Татар-информа».