Десять веков забвения: чем уникален древний город Сагалассос в Турции

Несмотря на почтенный возраст в несколько десятков веков, античный город Сагалассос – один из самых «молодых» туристических объектов Турции. Для массового туризма его открыли только в 2023 году. Корреспондент «Татар-информа» побывал на руинах древнего полиса.





Сагалассос – единственный в мире древний город с действующим античным фонтаном

От хеттов до Византийской империи

На высоте около 1,5 тысячи метров над уровнем моря, на склоне Таврского хребта на юго-западе Турции раскинулись развалины древнего города Сагалассос. Точное время его основания – вопрос дискуссионный. Данные раскопок указывают на возможность существования поселений в этих местах еще в X–XI веках до н. э., упоминания об этом регионе встречаются в еще более ранних хеттских источниках, однако документально прослеживаемая история охватывает существенно более короткий период. С VIII по VI век до н. э. эта территория была частью сначала Фригийского, затем Лидийского царства, что подтверждается соответствующими культурными слоями.

Данные раскопок указывают на возможность существования поселений в этих местах еще в X–XI веках до н. э.

То, что сегодня могут видеть туристы в Сагалассосе, относится в основном к древнеримской эпохе. Согласно историческим источникам, коренной перелом в истории региона произошел в 333 году до н. э., когда он пал под натиском войск Александра Македонского. С I века до н. э. Сагалассос вошел в орбиту влияния Рима, после чего начался период расцвета города. В 25 году до н. э. полис стал административным центром римской провинции Галатия.

То, что сегодня могут видеть туристы в Сагалассосе, относится в основном к древнеримской эпохе. Арка, построенная в честь императора Клавдия на главной площади города

Почему «деньги не пахнут» и при чем здесь общественные туалеты Древнего Рима

Руины древних памятников Сагалассоса имеют ярко выраженный античный характер. Здесь и легендарные римские бани (термы), и знаменитые латрины – общественные туалеты, подарившие миру не только саму культуру отправления естественных потребностей в комфортных условиях, но и афоризмы, обогатившие лексикон человечества.

Руины римской бани

Такие, например, как «деньги не пахнут». Эту фразу историческая молва приписывает императору Веспасиану, обложившему латрины налогом с целью пополнить оскудевшую после войны римскую казну. Как известно, в Древнем Риме моча была не просто отходом жизнедеятельности, но и товаром. В общественных уборных ее собирали в сосуды и сбывали владельцам текстильных и кожевенных мастерских, которые за неимением химических реагентов использовали богатую аммиаком жидкость для производственных нужд. Когда сын императора Тит упрекнул отца за сомнительное решение брать деньги из источника «с душком», тот якобы сунул ему под нос монету, полученную с «сортирного» налога, и спросил, чем она пахнет. Так родилась знаменитая крылатая фраза.

Останки античного общественного туалета

К слову, смысл расхожего ироничного выражения «пойти подумать» тоже связан с историей древнеримских туалетов. В античные времена латрины были не только местом, где справляют нужду. Посетители общественных уборных, восседая над дырой в мраморной плите, совмещали полезное с приятным: обсуждали новости, критиковали власть, вели светские разговоры или молча размышляли о насущном. В общем, делали то, что сегодня принято делать за кружкой пива или чашкой чая в более подобающей обстановке.

Реставрационные работы, проводившиеся на развалинах Сагалассоса, позволили вернуть многим античным объектам почти первоначальный вид. Агора – главная площадь города

Единственный в мире древний город с действующим античным фонтаном

Раскопки и реставрационные работы, проводившиеся на развалинах Сагалассоса с середины 90-х годов прошлого века, позволили вернуть многим античным объектам первоначальный вид. Ну почти, насколько это вообще возможно. Здесь не только бани и туалеты, но и целые фрагменты улиц, выложенных камнем, библиотека, рыночная площадь, храм, театр, похоронный комплекс и многое другое.

Рыночная площадь

Доминантой ансамбля Сагалассоса, его уникальной изюминкой является монументальный фонтан II века н. э., украшенный античными статуями. Высота сооружения составляет порядка 9 метров, ширина – около 28 метров, вода падает с высоты почти 5 метров. И это не единственный фонтан в городе, их несколько. По словам гида, проводившего для нас экскурсию, Сагалассос в настоящее время – единственный в мире древний полис, в котором есть рабочий фонтан с системой водоснабжения, сооруженной еще в античные времена.

Доминантой ансамбля Сагалассоса, его уникальной изюминкой является монументальный фонтан середины II века н. э.

Театр, возведенный в I–II веках н. э., построен на склоне горы с использованием естественного природного рельефа. Его трибуны вмещали порядка 7 тысяч зрителей. По словам гида, это говорит о том, что население Сагалассоса на тот момент могло составлять около 70 тысяч человек, поскольку амфитеатры в античных городах строили, как правило, исходя из пропорции 1 к 10.

Театр, возведенный в I–II веках н. э., построен на склоне горы с использованием естественного природного рельефа

Еще одна из изюминок древнего города – удивительно хорошо сохранившаяся библиотека с изысканной мозаикой на полу. Этот объект не только был откопан археологами, но и основательно восстановлен и заведен под крышу.

Построена библиотека ориентировочно в 20-х годах II века н. э. на средства мецената Тита Флавия Севериана Неона, представителя одной из самых влиятельных семей Сагалассоса. Он же построил и Нимфеон (в античности – святилище водяных нимф) с уже упомянутым главным фонтаном города.

Основная достопримечательность библиотеки – пол с уникальной мозаикой, изображающей эпизод из «Илиады» Гомера: отправление Ахилла на Троянскую войну.

Удивительно хорошо сохранившаяся библиотека с изысканной мозаикой на полу

Наличие этого памятника в Сагалассосе свидетельствует о высоком статусе города. Такая библиотека могла быть только в культурном и интеллектуальном центре Римской империи.

Инженерная инфраструктура античного города, которая тоже неплохо сохранилась, впечатляет: археологи обнаружили остатки канализационной системы с люками, конструкция которых весьма похожа на современную.

Античная библиотека была не только откопана археологами, но и основательно восстановлена и заведена под крышу

Заброшенный и забытый на века

Согласно историческим данным, упадок города начался уже в византийскую эпоху. Переломным стало начало VI века, когда регион потрясло мощное землетрясение. Ситуация усугублялась арабскими набегами, эпидемиями чумы и новыми природными катастрофами. К середине VII века после очередного мощного землетрясения начался окончательный исход населения и уход Сагалассоса в небытие и забвение. Впрочем, этот процесс растянулся еще на несколько столетий, жизнь в этих краях на излете византийской эпохи теплилась еще долго и окончательно прекратилась только к началу XIII века, то есть уже на финальном этапе завоевания Малой Азии турками. С тех пор вплоть до начала XVIII века Сагалассос пребывал в полном забвении.

С периода полного упадка до начала XVIII века Сагалассос был заброшен и забыт

Путь к научному признанию античного полиса был долгим и тернистым. Первым из европейцев, кто обнаружил развалины Сагалассоса, был французский натуралист Поль Лукас, состоявший на службе у короля Людовика XIV. В 1706 году, преодолевая крутые горные склоны, он наткнулся на остатки древних сооружений. В своих записках он романтично именовал это место «обителью нимф». Однако восторженные заметки путешественника не привлекли внимания ученых того времени, и Сагалассос продолжал оставаться в забвении.

Город раскинулся на высоте от 1400 до 1700 метров над уровнем моря

Главная причина столь длительного игнорирования находки француза – труднодоступность местности. Город раскинулся на высоте от 1400 до 1700 метров над уровнем моря. Даже в наши дни путь к этому месту непрост: он идет по извилистому серпантину, а для серьезных археологических исследований 200–300 лет назад логистическая проблема была серьезным препятствием. Во многом из-за труднодоступности и, соответственно, того, что Сагалассос не был заселен вновь, он сохранился без поздних наслоений и влияния вандалов.

До наших дней Сагалассос сохранился без поздних наслоений и влияния вандалов

Только через 100 с лишним лет после исторической находки француза англичанин Фрэнсис Аранделл посетил развалины Сагалассоса и сделал главное для будущих исследований: расшифровал название города, которое встречается в древних надписях. Это позволило ученым идентифицировать место и начать постепенное изучение древних руин.

Основательные исследования Сагалассоса начались только в 80-х годах прошлого века

Разведывательные экспедиции переросли в масштабный археологический проект

Основательные исследования Сагалассоса начались только в 80-х годах прошлого века. Поначалу это были разведывательные экспедиции, которые в дальнейшем переросли в масштабный археологический проект, продолжающийся до сих пор. За прошедшие десятилетия из-под земли извлечены тысячи артефактов, отреставрированы уникальные исторические памятники, частично воссоздан облик некогда процветавшего культурного и торгового центра.

Уже сегодня, несмотря на непочатый край работы ученых-археологов, видно, что Сагалассос – не разрозненные развалины, а цельное городское пространство с продуманной инфраструктурой, что делает его уникальной площадкой для изучения античной урбанистики и сопутствующих тем.

За прошедшие десятилетия работы из-под земли извлечены тысячи артефактов, отреставрированы уникальные исторические памятники. Героон (античный храм), построенный на месте гибели или захоронения неизвестного героя)

В 2009 году комплекс включили в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чуть позже город открыли для туристов, но массовый туристический поток сдерживало отсутствие нормальной инфраструктуры и подъездных путей. Позже к Сагалассосу проложили современную дорогу, оборудовали парковки и смотровые площадки. По словам гида, массово возить туристов к этой достопримечательности начали только в 2023 году.

В 2009 году комплекс включили в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дом Неона

Учитывая, что впереди у исследователей Сагалассоса, несомненно, новые открытия, туристический поток в эти места будет только расти, как показывает опыт других античных городов Турции – Эфеса, Иераполиса, Аспендоса и многих других. Известно, что на территории Турецкой Республики находится больше древнегреческих и древнеримских городов, чем в самой Греции. Их несколько десятков.

Нет сомнений, что туристический поток в эти места будет только расти

Провинция Бурдур: не Сагалассосом единым

Сагалассос расположен примерно в 100 км к северу от Антальи в турецкой провинции Бурдур, неподалеку от города Агласун. Мы же добирались до него из пригорода Аланьи, а это более 230 км и около трех часов езды.

Сагалассос расположен примерно в 100 км к северу от Антальи в турецкой провинции Бурдур

К слову, провинция Бурдур известна среди туристов не только и не столько благодаря Сагалассосу, сколько своими природными достопримечательностями, в первую очередь уникальным озером Салда с прозрачной лазурной водой и берегами, снежно-белыми из-за минеральных отложений. Там нам доводилось бывать ранее неоднократно.

Озеро Салда

А вот еще одну природную достопримечательность этих мест – озеро Караджаорен – мы увидели впервые. Впрочем, это не природный водоем, а искусственное водохранилище, созданное плотиной на реке Аксу. Но от этого оно не становится менее живописным. Виды на озере – залюбуешься.

Озеро Караджаорен

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